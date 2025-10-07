Selbstbewusstsein bei Kindern stärken: Mit diesen 5 Tipps gelingt es

Die Entwicklung unseres Selbstbewusstseins beginnt bereits im Kindesalter. Besonderen Einfluss darauf hat, ob ein Kind geliebt und seine Bedürfnisse verstanden werden. Den Eltern kommt während der Erziehung eine wichtige Rolle zu, denn ihr Verhalten trägt zu einem starken Selbstbewusstsein des Kindes bei - oder eben auch nicht. Aus stärkerem oder schwächerem Selbstbewusstsein folgt ein entsprechendes Auftreten des Kindes in verschiedenen Situationen. Es gibt sich eher zurückhaltend und ängstlich oder ist sehr neugierig und will Neues entdecken, berichtet der ärztliche Direktor der Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie „Marzipanfabrik“, Prof. Dr. med. Michael Schulte-Markwort, gegenüber dem Gesundheitsmagazin der AOK.

Wer unsicher ist, wie man das Selbstbewusstsein des eigenen Kindes stärkt, findet hier Informationen. Mit diesen 5 Tipps wird das Selbstbewusstsein bei Kindern gestärkt.

Selbstbewusstsein bei Kindern stärken: Eigenverantwortlichkeit fördern

Wird das Kind darin bestärkt, Aufgaben selbst zu erledigen, kann das das Selbstbewusstsein steigern. Dazu kann man dem Kind beispielsweise einfache Aufgaben übergeben, wie etwas im Supermarkt zu bezahlen, berichtet das Familienportal eltern.de. Bewältigt es diese Herausforderung, kann es stolz auf sich sein und tritt in einer ähnlichen Situation zukünftig womöglich selbstbewusster auf.

Verhält sich das Kind bei der Bewältigung einer Aufgabe zunächst zurückhaltend, gilt es, es zu unterstützen. Eltern sollten es selbstständig handeln lassen und Rückhalt bieten, sollte etwas nicht klappen. So kann das Selbstvertrauen und langfristig auch das Selbstbewusstsein steigen, wie der Verlag PRO Kita schreibt.

Selbstbewusstsein stärken: Gefühle der Kinder respektieren und ernst nehmen

Wer auf die Gefühle eines Kindes eingeht, statt es davon abzulenken, zeigt ihm gegenüber Respekt, schreibt eltern.de. Das Kind lernt, dass es seine Gefühle zeigen und äußern darf. Auch Verständnis zu äußern, stärkt die Beziehung zum Kind und damit auch sein Selbstbewusstsein. Dabei ist es egal, ob es sich nach einem Sturz um Schmerz, nach einem Streit um Wut oder nach einer bewältigten Herausforderung um Freude oder Stolz handelt. Das Familienportal Nordrhein-Westfalen bekräftigt, wie wichtig es sei, dem Kind gegenüber offen und zugewandt aufzutreten und zu versuchen, die Bedürfnisse zu verstehen.

Ähnlich ist es mit der Meinung des Kindes. Sie sollte regelmäßig einbezogen werden. So erfährt das Kind laut dem Verlag PRO Kita, dass seine Meinung beachtet und ernst genommen wird. Laut eltern.de erfahren die Kleinen dadurch, dass sie ihre Meinung selbstbewusst vertreten dürfen.

Selbstbewusstsein bei Kindern stärken: Richtig mit Lob und Kritik umgehen

Sein Kind mit Lob zu überschütten oder es ständig zu kritisieren - beide Wege tragen nicht zu einem starken Selbstbewusstsein der Kleinsten bei. Wie so oft geht es um die richtige Dosis. Durch zu viel Lob können Kinder das Gefühl bekommen, die Kontrolle darüber zu verlieren, schreibt eltern.de. Authentisches Lob für eine bestimmte Leistung ist hier der bessere Weg. Besonders wirkungsvoll ist es laut PRO Kita, wenn:

andere es aussprechen.

es die Wichtigkeit des Kindes bekräftigt.

es eine Besonderheit hervorhebt.

Bei der Kritik sollte vor allem die Sachlichkeit im Fokus stehen. Denn die Kritik der Eltern wirkt besonders auf das Selbstbewusstsein der Kinder ein, wie eltern.de berichtet. Nur zu meckern, ist deshalb nicht ratsam. Vielmehr sollte gemeinsam konstruktiv nach Lösungen gesucht werden. Die Persönlichkeiten der Kleinsten zu kritisieren, ist ebenfalls ein No-Go.

Selbstbewusstsein stärken: Den Kindern einen sicheren Raum bieten

Laut PRO Kita stärkt ein sicherer Raum das Selbstbewusstsein von Kindern. Diesen finden sie unter anderem bei ihren Eltern. Eine gute Beziehung ist die Grundlage dazu. Wer seinem Kind Unterstützung anbietet, wenn es Hilfe benötigt, schafft einen solchen sicheren Ort. Auch Rückhalt zu erfahren und ein „sicheres Netz“ zu haben, wenn etwas Neues ausprobiert wird, stärkt Kinder in ihrem Selbstbewusstsein.

Zu einer solchen Sicherheit können laut dem Familienportal NRW Rituale beitragen. Eine Geschichte am Abend vorlesen oder das gemeinsame Abendessen - solche Routinen können die Beziehung zum Kind und damit sein Selbstbewusstsein stärken.

Gestärktes Selbstbewusstsein der Kleinsten: Kinder einfach Kinder sein lassen

Kinder einfach sie selbst sein zu lassen, kann ihr Selbstbewusstsein laut eltern.de stärken. Eltern können akzeptieren, dass die Kleinsten mal laut sind und sich austoben wollen. Wenn Kinder in ihrem Drang unterstützt werden, Neues auszuprobieren und zu entdecken, stärkt sie das. Sie bekommen laut PRO Kita das Gefühl, dass ihre Wünsche und ihr Verhalten akzeptiert werden.