Streamingstart für «F1» mit Brad Pitt steht fest

Es ist Brad Pitts bislang erfolgreichster Film: Der gefeierte Rennsportfilm «F1» soll ab 12. Dezember weltweit beim Streamingdienst Apple TV in der Flatrate verfügbar sein. Das Datum wurde von Fans lange erwartet.

Seit dem weltweiten Kinostart am 26. Juni habe der Film viele Rekorde gebrochen, heißt es von einer PR-Firma im Auftrag von Apple TV (das jetzt nicht mehr Apple TV+ heiße). So habe er etwa 629 Millionen US-Dollar weltweit an den Kinokassen eingespielt und sei der erfolgreichste Sportfilm überhaupt.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton gehörte zu den Produzenten des Formel-1-Spielfilms. Regisseur ist Joseph Kosinski, Produzent Jerry Bruckheimer. Das ist das Duo, das auch hinter «Top Gun: Maverick» stand.

Und darum geht es in «F1 – Der Film»: Sonny Hayes (Brad Pitt), der in den 90ern eines der größten Formel-1-Talente war, bis ein Unfall seine Karriere fast beendete, lässt sich 30 Jahre später von seinem ehemaligen Teamkollegen Ruben Cervantes (Javier Bardem) zu einem Comeback überreden.

Im Team muss er sich gegen den jungen Draufgänger Joshua Pearce (Damson Idris) durchsetzen, der eigene Karrierepläne verfolgt. Doch schon bald wird Sonny von seiner Vergangenheit eingeholt.

Noch vor dem weltweiten Streamingstart im Dezember bei Apple TV bleibe der Film weiterhin auf ausgewählten digitalen Plattformen zum Kauf verfügbar, betont Apple TV, darunter Amazon Prime Video.

Hollywoodstar Brad Pitt im Sommer bei einer «F1»-Premiere in London. (Archivbild) Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa