Streaming kompakt

Diese Woche geht es um dreiste Diebe, böse Menschen und kluge Frauen.

«Der talentierte Mr. F.» (ARD-Mediathek)

Der Animationsfilm «Butty» sollte für die Berliner Filmstudenten Julius und Moritz der große Durchbruch werden. Dann der Schock: Jemand hat ihren Film gestohlen. «Butty» kursiert bereits online und wird einem Filmemacher aus den USA zugeordnet.

Die neue Doku «Der talentierte Mr. F. – Die Jagd auf einen Filmdieb» begleitet die beiden jungen Filmemacher auf ihrer Spurensuche von Berlin bis in die USA. Im Gepäck haben sie ihre gesammelten Recherchen und einen Plan: Unter dem Vorwand, eine Reportage zu drehen, wollen sie den Dieb stellen.

«Der talentierte Mr. F.» ist eine Mischung aus Kultur-Doku und True-Crime-Recherche. Es geht um Kreativität, Urheberrecht und digitale Identitäten in einer internationalen Medienwelt. Besonders für junge Menschen, die viel auf Social Media unterwegs sind, ein großes Thema. Jetzt in der ARD-Mediathek.

«Remnick» (Apple TV+)

Frank Remnick (Jason Clarke) ist als einziger US-Marshal für das raue Hinterland Alaskas zuständig. Sein Verantwortungsbereich gerät völlig aus dem Gleichgewicht, als in der abgelegenen Wildnis ein Flugzeug mit einem Gefangenentransport abstürzt. Dutzende gewalttätige Häftlinge entkommen.

Der US-Marshal versucht, die Stadt vor den Verbrechern zu schützen. Doch bald keimt in ihm der Verdacht, dass der Absturz kein Unfall war, sondern der Auftakt eines durchdachten Plans mit verheerenden Folgen.

Zum Cast gehören neben Jason Clarke auch Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth und Tait Blum sowie die Oscar-Nominierte und mehrfache Emmy-Preisträgerin Alfre Woodard. Die ersten beiden «Remnick»-Episoden sind nun auf Apple TV+ abrufbar, gefolgt von einer Episode jeden Freitag bis zum 5. Dezember. Insgesamt sind es zehn Folgen.

«High Potential» (Disney+)

Auf Disney+ geht «High Potential» endlich in die zweite Staffel. Die Crime-Comedy handelt von der alleinerziehenden Mutter Morgan (Kaitlin Olson), die dank ihrer Überflieger-Intelligenz einen großen Beitrag zur Aufklärung von Morden im Raum Los Angeles leistet. Obwohl die Gabe mehr Fluch als Segen ist und sie deswegen schon unzählige Jobs als Kellnerin und Putzfrau verloren hat, bildet Morgan ein unschlagbares Gespann mit dem erfahrenen Polizisten Karadec (Daniel Sunjata), der strikt nach den Regeln arbeitet.

«High Potential» basiert auf der erfolgreichen französischen Serie «High Potentiel Intellectuel (HPI)». Seit Anfang Oktober kommt wöchentlich eine neue Folge heraus.