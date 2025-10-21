Beim Trinkgeld kann man viel falsch machen - oder viel richtig. Das ist auch beim Mallorca-Urlaub so. Mehrere Millionen Touristen zieht es jedes Jahr auf die Baleareninsel, die einst sogar als 17. Bundesland bezeichnet wurde. Sie wohnen in Hotels an den Touristen-Hotspots wie Cala D'Or, El Arenal oder Magaluf, besuchen Restaurants und Tapas-Bars, gehen auf die berühmt-berüchtigte Schinkenstraße, und fahren Taxi. Aber gibt man auf Mallorca bei solchen Gelegenheiten Trinkgeld? Und wenn ja, wieviel Geld zeigt, dass man mit dem Service wirklich zufrieden war?

Gibt man Trinkgeld auf Mallorca?

Ja, auf Mallorca kann man - ähnlich wie in Deutschland - einen guten Service im Hotel, in Lokalen oder bei anderen Dienstleistern mit einem Trinkgeld ("Propina") belohnen. Gerade an den Touristen-Hotspots ist Trinkgeld durchaus üblich. Verpflichtend ist es aber nicht.

Trinkgeld auf Mallorca: So machen Sie es richtig

Wenn Sie in einem Lokal auf Mallorca nach dem Essen die Rechnung bestellen ("La cuenta, por favor"), bekommen sie diese Rechnung in der Regel auf einem Tellerchen oder einem Mäppchen an den Tisch gebracht. Legen Sie Geld oder Karte hinein.

Die Servicekraft wird dann wenig später mit dem Wechselgeld ("Cambio") zurückkehren und Ihnen dieses auf den Tisch legen.

Wenn Sie Trinkgeld geben möchten, können Sie dann das Wechselgeld oder einen Teil davon am Tisch liegen lassen.

Wieviele Trinkgeld gibt man auf Mallorca?

Fünf bis zehn Prozent des Rechnungsbetrages sind ein passendes Trinkgeld in mallorquinischen Lokalen oder Cafes.

Taxifahrten auf Mallorca: Betrag einfach aufrunden

Bei Taxifahrten auf Mallorca ist Trinkgeld eher unüblich. Wer will, kann den Fahrbetrag aufrunden.

Gebe ich auf Mallorca Trinkgeld im Hotel?

Für das Reinigungspersonal im Hotel auf Mallorca kann man einen Euro pro Nacht oder fünf Euro pro Woche am Abreisetag im Hotelzimmer liegenlassen. Wird einem das Gepäck ins Zimmer getragen, ist ein Euro Trinkgeld pro Gepäckstück angemessen.

Gibt man in All-Inclusive-Hotels auf Mallorca Trinkgeld?

Hier gilt das Gleiche wie in "normalen" Hotels: Man kann, aber man muss nicht. Oft stehen zum Beispiel an der Rezeption Sammelboxen für Trinkgeld, welches dann unter den Servicekräften aufgeteilt wird. Aber natürlich können Sie Ihrem Lieblingskellner oder Ihrer Lieblingskellnerin gerne auch direkt etwas Geld zustecken.

Urlaub auf Mallorca: Trinkgeld auf die Karte oder in bar?

Gerade in den Städten und an den Touristen-Hotspots auf "Malle" ist es möglich, Kellnerin oder Kellner das Trinkgeld mit der Karte zu zahlen. Ob es bei der Servicekraft tatsächlich abkommt, hängt dann von der Restaurantleitung ab. Besser ist es, man bezahlt den Rechnungsbetrag mit der Karte und legt das Trinkgeld in bar auf den Tisch.