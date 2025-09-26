Trennung bei den Stehfests

Der Schauspieler Eric Stehfest und seine Frau Edith haben sich getrennt. Das gab der ehemalige «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»-Star auf Instagram bekannt. «Eine schwierige Zeit für uns als Familie, deswegen bitten wir euch um Respekt. Edith und ich bleiben aber ein Team, allein schon für unsere Kinder», so Stehfest in seinem Post. Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, aber für alle Beteiligten das Beste, so Stehfest.

Gegenüber «Bild» gab der Schauspieler und Autor psychische Probleme als Grund für die Trennung an. Der 36-Jährige leidet unter paranoider Schizophrenie und thematisiert seine Erkrankung unter anderem in seinem Buch «9 Jahre Wahn». «Gerade in meiner Akutphase mit der Depression war es kaum möglich, eine gesunde Beziehung zu führen. Edith und ich haben uns gegenseitig runtergezogen, statt uns Halt zu geben. Deshalb haben wir entschieden, getrennte Wege zu gehen», sagte er dem Nachrichtenportal.

TV-Star bekannt aus Daily Soaps und Reality-Formaten

Stehfest ist vor allem bekannt für seine Rolle in der seit 1992 ausgestrahlten RTL-Daily-Soap «Gute Zeiten, schlechte Zeiten». Dort spielte er rund fünf Jahre lang den DJ Chris Lehmann, der in einem Bauwagen lebt. Zudem war er in mehreren Show-Formaten zu sehen, darunter «Let's Dance», «Dancing on Ice» und «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!».

Erst Anfang September wurde bekannt, dass Eric Stehfest und seine Frau bei der Realityshow «Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!» mitmachen, die im Frühjahr 2026 bei Sat.1 und dem Streamingdienst Joyn laufen soll.

Laut «Bild» hatte sich das Paar 2014 über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Demnach lebte das Paar seit rund zwei Jahren im Eichsfeld in Thüringen. Der in Dresden geborene Schauspieler und die Sängerin aus Leipzig haben im November 2015 geheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder.