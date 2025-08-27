Baum stürzt auf Zelt und erschlägt Frau

Eine Frau ist in einem Zeltlager am Behler See bei Plön von einem Baum erschlagen worden. Der Baum war in der Nacht zum Dienstag auf ein Zelt gestürzt, in dem mehrere Betreuer sowie die 25-Jährige lagen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Frau starb noch am Unglücksort.

Den Angaben zufolge arbeitete sie ebenfalls als Betreuerin in dem Lager in Schleswig-Holstein, das Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren beherbergte. Die Polizei nahm nach Angaben des Sprechers die Ermittlungen auf. Ein Gutachter soll zudem klären, warum der Baum umstürzte. Der Experte war bereits am Dienstag vor Ort.