Unfall: Niederländischer Soldat bei Übung in Deutschland umgekommen

Unfall

Niederländischer Soldat bei Übung in Deutschland umgekommen

Tragisches Ende einer Übung: Ein junger Niederländer stirbt nach einem Unfall mit einem Panzerwagen in der Lüneburger Heide.
Von dpa
    Ein Spähwagen vom Typ Fennek.
    Ein Spähwagen vom Typ Fennek. Foto: Philipp Schulze/dpa

    Ein niederländischer Soldat ist bei einer militärischen Übung in Norddeutschland ums Leben gekommen. Das Verteidigungsministerium in Den Haag geht von einem Unfall des 28-Jährigen mit einem gepanzerten Spähwagen vom Typ Fennek aus.

    Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstagabend in der Nähe des Truppenübungsplatzes Munster Süd nördlich von Hannover. Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte, General Onno Eichelsheim, äußerte sich geschockt und sprach den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus.

    Übung abgebrochen

    Die Übung «Ferocious Bison» hatte den Angaben zufolge am 30. September begonnen und sollte ursprünglich bis Mittwoch dauern. Wegen des Todesfalls sei sie vorzeitig abgebrochen worden. Insgesamt nahmen etwa 550 Soldaten an der Übung teil.

    Die niederländische Militärpolizei untersucht den Vorfall und wird dabei von der deutschen Polizei unterstützt. Im vergangenen Jahr waren zwei niederländische Soldaten bei zwei verschiedenen Übungen in Deutschland ums Leben gekommen.

