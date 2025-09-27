Langjähriger Chefdirigent der HR-Bigband Jim McNeely ist tot

Der Hessische Rundfunk (HR) trauert um Jim McNeely, den früheren langjährigen Chefdirigenten der HR-Bigband. Er sei am 26. September nach kurzer schwerer Krankheit in New York gestorben, teilte der HR mit. McNeely wurde 76 Jahre alt. Seine Witwe habe den HR über seinen Tod in Kenntnis gesetzt, hieß es von einer Sprecherin.

Der aus Chicago stammende Orchesterleiter habe als Komponist und Arrangeur für renommierte Jazzorchester gearbeitet, sowohl in den USA als auch in Europa. Seine Werke wurden vielfach ausgezeichnet. Insgesamt häufte er laut HR zwölf Grammy-Nominierungen an, eine davon gemeinsam mit der HR-Bigband, für die er von 2011 bis 2022 als Chefdirigent tätig war.

Erster Ehrendirigent der Bigband

Der US-Amerikaner machte noch zwei Jahre als Composer-in-Residence des Ensembles weiter und wurde im vergangenen Jahr zum ersten Ehrendirigenten der Bigband ernannt.

HR-Musikchef Michael Traub würdigte den international geschätzten Komponisten und Arrangeur, der in Frankfurt eine zweite kulturelle Heimat gefunden habe: «Jim McNeely war ein Glücksfall für unsere Bigband. Seine künstlerischen Visionen verwandelte er souverän um in faszinierende Musik. Seinen Erfolg verdankte der beliebte Amerikaner jedoch ebenso seinem offenen, unprätentiöses Wesen und seinem einfühlsamen Charakter.»