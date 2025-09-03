Travis Kelce schwärmt von seiner Verlobung mit Taylor Swift

US-Football-Profi Travis Kelce hat sich zu seiner Verlobung mit der Popsängerin Taylor Swift geäußert. «Es hat wirklich Spaß gemacht, allen zu erzählen, mit wem ich den Rest meines Lebens verbringen werde», sagte er in einem kurzen Trailer des Podcasts «New Heights», den er gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce moderiert.

«Ich bin allen dankbar, die sich gemeldet und etwas geschickt haben, und für all die Posts und die ganze Aufregung, die herrscht», ergänzte der 35-Jährige in dem knapp 30 Sekunden langen Clip. Die komplette Folge soll am heutigen Mittwoch erscheinen.

Kelce und Pop-Superstar Swift (35) hatten am 26. August mit romantischen Fotos auf Instagram ihre Verlobung verkündet. «Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten», teilten sie mit. Über einen möglichen Hochzeitstermin ist bislang nichts publik geworden.