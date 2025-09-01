Mann schnappt jungem Tennis-Fan Kappe seines Idols weg

Ein Video, das zeigt, wie ein Mann bei den US-Open einem jungen Tennis-Fan die Kappe seines Idols vor der Nase wegschnappt, hat über das Wochenende für Millionen Klicks im Internet gesorgt. Inzwischen hat der polnische Tennisspieler Kamil Majchrzak den Jungen wiedergetroffen – und ihm eine andere Mütze geschenkt, wie der US-Sender CNN berichtete. Über den Unbekannten heißt es im Netz inzwischen, er sei ein polnischer Unternehmer.

Bizarrer Moment im Video

In dem Videomitschnitt ist zu sehen, wie der Spieler nach seinem Match gegen Karen Chatschanow (Donnerstag) dem Jungen in den Zuschauerreihen seine während des Spiels getragene Kappe hinhält. Doch ein neben dem Kind stehender Mann schnappt ihm die Kappe mit einer schnellen Bewegung weg – der Junge protestiert entsetzt. Der mit anderen Fans beschäftigte Majchrzak schien dem Video zufolge davon nichts mitzubekommen.

Später aber startete der Spieler laut Medienberichten eine Suche nach dem Kind im Netz. In seiner Instagram-Story schrieb er demnach: «Hey Leute, könnt ihr mir helfen, den Jungen von meinem Match zu finden?» Es hat geklappt – und sei beeindruckt von der vom Aufruf im Internet. «Wir haben ihn gefunden! Alles gut jetzt», zitierte CNN aus seinem Post.

Eine neue Kappe und viel mehr

Am Samstag habe Majchrzak seinen Fan dann wieder getroffen, schrieb CNN weiter. Der Tennisspieler überreichte demnach dem Jungen eine Geschenktüte mit US-Open-Logo, darunter eine weitere Kappe, und posierte mit ihm für Fotos. Die Begegnung postete er am Samstag in seinen Instagram-Storys. «Heute nach dem Aufwärmen hatte ich ein nettes Treffen», schrieb Majchrzak. Gemeinsam hätten sie für ein Foto gepostet, so CNN weiter.

Aufregung um Kappen-Diebstahl in Polen groß

Dem Mann aus dem Video, einem polnischen Geschäftsmann, gehöre in Polen eine Firma, die sich als ein Marktführer für Pflastersteine und Betonfertigteile sieht. Auf der Website des polnischen Tennisverbands PZT ist das Unternehmen als wichtiger Sponsor aufgeführt.

Doch um den Ruf seiner Firma muss der Mann ernsthaft fürchten, denn die Aufregung über die weggeschnappte Kappe ist auch in der Heimat groß: Das Bewertungsportal Trustpilot musste die Kommentarfunktion unter dem Firmeneintrag zeitweise schließen. Auf dem polnischen Jobportal Gowork sammelten sich zudem mehr als 14.000 zumeist negative Meinungen.