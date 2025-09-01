Icon Menü
Waghalsige Fahrt: Betrunkener Biker überholt dutzende Autos im Gotthardtunnel

Waghalsige Fahrt

Betrunkener Biker überholt dutzende Autos im Gotthardtunnel

Im Tunnel gilt ein Überholverbot. Dennoch rast ein Motorradfahrer an fast 50 Fahrzeugen vorbei – und das offenbar nicht nüchtern. Bei der Polizei gehen mehrere Notrufe ein.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Das Südportal des Gotthard-Straßentunnels. Im Tunnel setzte der Biker zum Überholen an - obwohl dort striktes Überholverbot gilt.
    Das Südportal des Gotthard-Straßentunnels. Im Tunnel setzte der Biker zum Überholen an - obwohl dort striktes Überholverbot gilt. Foto: Alessandro Crinari/KEYSTONE/Ti-Press/dpa

    Im vielbefahrenen Schweizer Gotthardtunnel soll ein mutmaßlich betrunkener Motorradfahrer 47 Fahrzeuge verbotenerweise überholt haben. Der 46-Jährige sei nach etlichen Notrufen im Schweizer Kanton Uri gestoppt worden, teilte die dort zuständige Polizei mit.

    Von den Überwachungskameras sei der Biker bei seinen Taten gefilmt worden. Den Angaben zufolge überholte er zwei Lastwagen und 45 Autos. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Bitter für ihn: In der Schweiz darf er vorerst nicht mehr fahren.

    Der Gotthardtunnel ist eine der wichtigsten Verkehrsrouten Europas. Viele Urlauber nutzen ihn in Richtung Italien oder Frankreich. Auch viele Autoreisende aus dem Süden Deutschlands sind aktuell während der Sommerferien dort unterwegs.

