Wetter: Gigantischer Staubsturm fegt über Phoenix

Wetter

Gigantischer Staubsturm fegt über Phoenix

Sand kennt man im US-Bundesstaat Arizona. Aber am Montag wirbelte ein Sturm so viel Staub auf, dass das Leben in der größten Metropole Phoenix zum Stillstand kam.
Von dpa
    Ein gigantischer Staubsturm legte sich über den Großraum Phoenix.
    Ein gigantischer Staubsturm legte sich über den Großraum Phoenix. Foto: Ross D. Franklin/AP/dpa

    Ein gigantischer Staubsturm hat zu Verkehrschaos und Stromausfällen in der Stadt Phoenix und Umgebung geführt. In den sozialen Medien ist zu sehen, wie sich eine riesige Staubwolke langsam über die größte Stadt im US-Bundesstaat Arizona legt.

    Aufgrund stark eingeschränkter Sichtweite kamen zeitweise der Straßen- und Flugverkehr zum Stillstand, fast 60.000 Menschen waren vorübergehend ohne Strom, berichten lokale Medien.

    Der Wetterdienst NWS (National Weather Service) und die Behörden riefen Autofahrer dazu auf, ihre Fahrzeuge an den Rand der Fahrbahn zu fahren, und dort das Ende des Staubsturms abzuwarten. Der Wetterdienst sprach eine Staubsturm- und eine Gewitterwarnung für die Umgebung von Phoenix aus. Betroffen waren demnach etwa 2,6 Millionen Menschen. Auch vor heftigen Regenfällen wurde gewarnt.

    Fast 60.000 Menschen hatten vorübergehend keinen Strom
    Fast 60.000 Menschen hatten vorübergehend keinen Strom Foto: Ross D. Franklin/AP/dpa
    Zeitweise kam der Straßen- und Flugverkehr zum Stillstand
    Zeitweise kam der Straßen- und Flugverkehr zum Stillstand Foto: Eduardo Barraza/ZUMA Press Wire/dpa
