Ex-Biathletin Herrmann-Wick zum zweiten Mal Mutter

Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die 36-Jährige verkündete die freudige Nachricht bei Instagram mit einem Foto, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem ehemaligen Skilangläufer Thomas Wick, teilte. Sohn Arvid kam demnach bereits am 28. August zur Welt.

«Er lässt unsere Augen leuchten, unsere Herzen höher schlagen. Seine große Schwester strahlt, jubelt, liebt – von der ersten Sekunde an», schrieb das Paar bei Instagram. Ihr Sohn sei «gesund, kraftvoll, voller Leben». Tochter Jonna hatte erst im April vergangenen Jahres das Licht der Welt erblickt.

Mit Tochter zur TV-Premiere

Herrmann-Wick lebt gemeinsam mit ihrer Familie im bayerischen Ruhpolding. Ihre sportliche Karriere hatte sie 2023 beendet, um sich auch der Familienplanung zu widmen. Die ehemalige Langläuferin war die erfolgreichste deutsche Skijägerin der vergangenen Jahre. Ihre Karriere krönte sie mit dem Gewinn von Olympia-Gold 2022 im Einzel über 15 Kilometer in Peking.

Vergangene Saison war Herrmann-Wick als TV-Expertin im ZDF tätig. Bei ihrem Debüt als Fernsehexpertin war sie beim Weltcup im November 2024 im finnischen Kontiolahti von ihrer damals sieben Monate alten Tochter Jonna und ihrem Mann begleitet worden.