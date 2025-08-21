Pflegegrad 1: Wie viel Geld gibt es 2025? – mit Tabelle

Menschen, die in ihrer Selbstständigkeit und ihren Fähigkeiten eingeschränkt sind, gelten unter Umständen als pflegebedürftig und können einen Pflegeantrag stellen. Je nach Schwere der Beeinträchtigung kann ein Pflegegrad von 1 bis 5 vergeben werden. Pflegegrad 1 steht dabei für die geringste Beeinträchtigung. Laut dem Statistischen Bundesamt sind davon etwa 13,4 Prozent aller Pflegebedürftigen betroffen.

Weil sie aber selbstständiger sind und weniger Hilfe benötigen als Pflegebedürftige mit einem höheren Pflegegrad, haben sie laut dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) nur Anspruch auf bestimmte Leistungen der Pflegeversicherung. Vielen stellt sich daher die Frage, wie viel Geld Menschen mit Pflegegrad 1 seit den umfänglichen Leistungserhöhungen zum 1. Januar 2025 von der Pflegekasse bekommen.

Pflegegrad 1: Welche Leistungen erhalten Betroffene?

Pflegebedürftige mit den Pflegegraden 2 bis 5 haben grundsätzlich Anspruch auf die gleichen Leistungen, es bestehen lediglich Unterschiede in der Leistungshöhe. Bei Pflegegrad 1 ist das anders. Dem BMG zufolge ist für Betroffene nur ein Teil der Leistungen vorgesehen.

Diese Leistungen können Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 von der Pflegekasse bekommen:

Diese Leistungen können Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 von der Pflegekasse nicht bekommen:

Pflegegrad 1 im Jahr 2025: Wie viel Geld bekommen Pflegebedürftige?

Im Rahmen der Pflegereform 2023 wurden viele Leistungen der Pflegeversicherung zum 1. Januar 2025 um 4,5 Prozent erhöht. Das BMG spricht dabei von „allen Leistungsbeträgen der Pflegeversicherung“. Gemeint sind damit Geld- und Sachleistungen, und davon profitieren auch Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1.

So viel Geld bekommen Menschen mit Pflegegrad 1 laut dem Bundesverwaltungsamt seit 2025 im Vergleich zu 2024:

Pflegeleistung 2024 Erhöhung 2025 Entlastungsbetrag 125 Euro 6 Euro mehr 131 Euro Pflegehilfsmittel zum Verbrauch 40 Euro 2 Euro mehr 42 Euro Hausnotruf 25,50 Euro keine Erhöhung 25,50 Euro Wohnrausmanpassung 4000 Euro 180 Euro mehr 4180 Euro Wohngruppenzuschuss 214 Euro 10 Euro mehr 224 Euro

Alle diese Leistungen werden – bis auf den Zuschuss zur Wohnraumanpassung, der pro Gesamtmaßnahme gewährt wird – monatlich ausgezahlt.

Insbesondere die Erhöhung des Entlastungsbetrags dürfte Menschen mit Pflegegrad 1 freuen. Denn die Leistung kann laut dem BMG relativ flexibel eingesetzt werden, etwa für die Tages- und Nachtpflege, die Kurzzeitpflege sowie Leistungen von Pflege- und Betreuungsdiensten und Angebote zur Unterstützung im Alltag.