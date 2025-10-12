Pflegegrad 3: Wie viel Geld gibt es 2025? – mit Tabelle

Im Rahmen der Pflegereform 2023 wurden zum 1. Januar 2025 zahlreiche Leistungen der Pflegeversicherung erhöht. Um davon profitieren zu können, müssen pflegebedürftige Menschen bereits einen Pflegegrad von 1 bis 5 haben oder einen Pflegeantrag stellen.

In Deutschland leben laut der Pflegestatistik 2023 knapp 5,7 Millionen pflegebedürftige Menschen. Davon haben 29,6 Prozent den Pflegegrad 3. Betroffene haben Anspruch auf ein breites Spektrum an Pflegeleistungen. Wie viel Geld sie seit den Erhöhungen im Januar 2025 von der Pflegekasse bekommen, lesen Sie hier.

Pflegegrad 3: Welche Leistungen bekommen Pflegebedürftige?

Pflegebedürftige haben nicht automatisch Anspruch auf alle Leistungen der Pflegekasse. Darüber, was sie konkret bekommen können, entscheidet laut dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) unter anderem die Höhe des Pflegegrads. Dabei ist zu beachten, dass Pflegebedürftige mit den Pflegegraden 2, 3, 4 und 5 grundsätzlich die gleichen Leistungen bekommen können – allerdings in unterschiedlicher Höhe. Lediglich Menschen mit Pflegegrad 1 müssen mit weniger Leistungen auskommen, da sie laut dem BMG verhältnismäßig nur unter einer geringen Beeinträchtigung ihrer Selbstständigkeit und ihrer Fähigkeiten leiden.

Diese Leistungen können Pflegebedürftige mit Pflegegrad 3 bekommen:

Einfach so können Pflegebedürftige mit Pflegegrad 3 diese Leistungen nicht beantragen und erhalten. Neben dem Pflegegrad entscheiden auch die Pflegesituation und die Umsetzung der Pflege, ob Anspruch besteht. Laut dem BMG sind manche Leistungen nämlich für die häusliche Pflege durch Angehörige gedacht, andere für die Pflege mit einem ambulanten Pflegedienst und wieder andere für die voll- oder teilstationäre Pflege in einem Pflegeheim oder einer anderen Pflegeeinrichtung.

Übrigens: Zum 1. Juli 2025 wurde laut dem BMG das Entlastungsbudget eingeführt. Es soll die Finanzierung von Kurzzeit- und Verhinderungspflege deutlich erleichtern und damit Pflegebedürftige wie auch ihre Angehörigen entlasten.

Pflegegrad 3 im Jahr 2025: Wie viel Geld gibt es von der Pflegekasse?

Zum 1. Januar 2025 wurden laut dem BMG zahlreiche Geld- und Sachleistungen der Pflegeversicherung um 4,5 Prozent erhöht. Für Pflegebedürftige mit Pflegegrad 3 bedeutet das je nach Leistung Erhöhungen von 2 bis 180 Euro. Für den Hausnotruf gab es dem Pflegeportal pflege.de zufolge keine Erhöhung.

So viel Geld bekommen Menschen mit Pflegegrad 3 seit 2025 im Vergleich zu 2024 laut dem Bundesverwaltungsamt:

Pflegeleistung Auszahlung 2024 Erhöhung 2025 Pflegegeld monatlich 573 Euro 26 Euro mehr 599 Euro Pflegesachleistungen monatlich 1432 Euro 65 Euro mehr 1497 Euro Tages- und Nachtpflege monatlich 1298 Euro 59 Euro mehr 1357 Euro Kurzzeitpflege jährlich 1774 Euro 80 Euro mehr 1854 Euro Verhinderungspflege jährlich 1612 Euro 73 Euro mehr 1685 Euro Vollstationäre Pflege monatlich 1262 Euro 57 Euro mehr 1319 Euro Entlastungsbetrag monatlich 125 Euro 6 Euro mehr 131 Euro Pflegehilfsmittel monatlich 40 Euro 2 Euro mehr 42 Euro Hausnotruf monatlich 25,50 Euro - 25,50 Euro Wohnraumanpassung je Gesamtmaßnahme 4000 Euro 180 Euro mehr 4180 Euro Wohngruppenzuschlag monatlich 214 Euro 10 Euro mehr 224 Euro Anschubfinanzierung einmalig 2500 Euro 113 Euro mehr 2613 Euro

Wichtige Änderung zum 1. Juli 2025: Zwar wurden auch die Kurzzeit- und die Verhinderungspflege zum 1. Januar um 4,5 Prozent erhöht, allerdings gelten die jeweiligen Maximalbeträge seit 1. Juli 2025 nicht mehr getrennt. Mit der Einführung des Entlastungsbudgets hat sich nämlich die Finanzierung geändert. Während zuvor für die Kurzzeitpflege nicht genutzte Mittel der Verhinderungspflege und andersherum genutzt werden konnten, gibt es jetzt einen gemeinsamen Topf. Laut dem BMG steht nun für beide Leistungen „ein kalenderjährlicher Gesamtleistungsbetrag von bis zu 3539 Euro zur Verfügung, den die Anspruchsberechtigten nach ihrer Wahl flexibel für beide Leistungsarten einsetzen können“. Damit entfallen auch die bis 30. Juni geltenden unterschiedlichen Übertragungsregelungen bei der Finanzierung von Kurzzeit- oder Verhinderungspflege.