Pflegegrade-Tabelle: Wie viel Geld gibt es bei Pflegegrad 1 bis 5?

In Deutschland gelten laut dem Statistischen Bundesamt knapp 5,7 Millionen Menschen als pflegebedürftig. Ausschlaggebend dafür ist ihr Pflegegrad, der von 1 bis 5 reichen kann. Der Pflegegrad gibt dabei nicht nur Auskunft über den Grad der Beeinträchtigung einer Person, sondern entscheidet auch darüber, welche Leistungen von der Pflegeversicherung bezogen werden können und wie viel Geld Pflegebedürftige je nach Leistungen erhalten. Welchen Anspruch Berechtigte je nach Pflegegrad haben, lesen Sie hier.

Übrigens: Bestimmte Erkrankungen können eine Pflegebedürftigkeit nach sich ziehen. Zum Teil lässt sich von der Krankheit auch auf die Höhe des Pflegegrads schließen.

Wer pflegebedürftig und auf Unterstützung sowie Pflege angewiesen ist, kann laut dem Bundesgesundheitsministerium (BMG) zwischen verschiedenen Pflegeformen wählen – Pflegeheim, zu Hause durch Angehörige und/oder einen ambulanten Pflegedienst, in einer Pflege-WG oder auch in einer Tages- oder Nachtpflegeeinrichtung. Welche Leistungen einer pflegebedürftigen Person zustehen, hängt also nicht nur vom Pflegegrad, sondern auch von der Pflegeform ab.

Diese Leistungen können Pflegebedürftige laut dem BMG erhalten, wenn sie die nötigen Voraussetzungen erfüllen:

Pflegegeld : Pflegegeld steht Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2 zu, wenn sie zu Hause durch Angehörige, Freunde oder eine andere ehrenamtliche Pflegeperson gepflegt werden. Die Leistung wird monatlich ausgezahlt und ist an keinen bestimmten Zweck gebunden. Häufig wird das Geld jedoch als Anerkennung an die Pflegeperson weitergegeben.

Pflegesachleistungen : Ambulante Pflegesachleistungen können für die Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst eingesetzt werden. Dafür stellt die Pflegeversicherung ein monatliches Budget zur Verfügung. Anspruch auf die Leistung haben Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2. Neben Pflegemaßnahmen können Pflegesachleistungen bis zu einem festgeschriebenen Maximalbetrag außerdem für pflegerische Betreuungsmaßnahmen sowie für Hilfen bei der Haushaltsführung eingesetzt werden.

Kombinationsleistung : Die Kombinationsleistung kann von Pflegebedürftigen genutzt werden, die sowohl Anspruch auf Pflegegeld als auch auf Pflegesachleistungen haben. Diese werden dann miteinander kombiniert, wenn die Pflegesachleistungen nicht voll ausgeschöpft werden. Das Pflegegeld vermindert sich dann anteilig. Wurden also in einem Monat nur 60 Prozent der Pflegesachleistungen genutzt, werden mit der Kombinationsleistung 40 Prozent des Pflegegeldes gezahlt.

Entlastungsbetrag : Den Entlastungsbetrag können alle Pflegebedürftigen, die zu Hause gepflegt werden, nutzen. Ungenutztes Budget kann sogar bis zum 30. Juni des Folgejahres noch aufgebraucht werden . Der Entlastungsbetrag steht grundsätzlich aber monatlich zur Verfügung. Eingesetzt werden kann er für verschiedene Leistungen:

Angebote zur Unterstützung im Alltag

Verhinderungspflege : Die Verhinderungspflege kommt zum Einsatz, wenn die eigentliche Pflegeperson die nötige Pflege vorübergehend nicht leisten kann. Dann werden die Kosten für eine Ersatzpflege bis zu einem bestimmten Maximalbetrag für bis zu acht Wochen pro Jahr übernommen. Seit 1. Juli 2025 steht dafür das Entlastungsbudget bereit. Dabei handelt es sich laut dem BMG um einen gemeinsamen Topf für die Verhinderungspflege und die Kurzzeitpflege in Höhe von 3539 Euro. Anspruchsberechtigte können das Geld flexibel für beide Leistungsarten einsetzen. Übernehmen allerdings Angehörige die Ersatzpflege, wird der Maximalbetrag für die Verhinderungspflege aus dem Pflegegeld berechnet. Betroffenen steht dann für acht Wochen der zweifache Betrag zu. Anspruch auf die Leistung haben Pflegebedürftige, die zu Hause gepflegt werden und mindestens Pflegegrad 2 haben.

Kurzzeitpflege : Kann die Pflege zu Hause für eine bestimmte Zeit nicht im nötigen Umfang geleistet werden, kann die vollstationäre Kurzzeitpflege helfen. Anspruch haben Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2. Die Leistung kann pro Jahr für bis zu acht Wochen genutzt werden. Wie bei der Verhinderungspflege greift auch hier das Entlastungsbudget in Höhe von bis zu 3539 Euro.

Tages- und Nachtpflege : Wenn die Pflege zu Hause nicht in ausreichendem Umfang gewährleistet ist, kann die teilstationäre Tages- und Nachtpflege helfen. Anspruch besteht für Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2. Betroffene werden dann für einen Teil des Tages oder der Nacht in einer Pflegeeinrichtung betreut. Dafür stellt die Pflegeversicherung ein monatliches Budget zur Verfügung.

Vollstationäre Pflege : Die vollstationäre Pflege meint die Unterbringung in einem Pflegeheim. Anspruch auf die monatliche Leistung haben Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2. Wichtig ist aber, dass nicht alle Kosten, sondern nur die Pflegekosten, bis zu einem bestimmten Maximalbetrag übernommen werden. Die restlichen Kosten müssen Pflegebedürftige selbst zahlen.

Pflegehilfsmittel zum Verbrauch : Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, Betteinlagen und Co. zählen zu den Pflegehilfsmitteln zum Verbrauch. Pflegebedürftige, die zu Hause gepflegt werden, können monatlich einen bestimmten Betrag von der Pflegekasse erstattet bekommen.

Wohnraumanpassung : Pflegebedürftige können einen Zuschuss zu nötigen Maßnahmen in ihrer Wohnung oder ihrem Haus bekommen, wenn diese die Pflege zu Hause ermöglichen, diese erleichtern oder der pflegebedürftigen Person eine möglichst selbstständige Lebensführung ermöglichen oder diese wiederherstellen.

Wohngruppenzuschlag : Pflegebedürftige können von der Pflegeversicherung einen sogenannten Wohngruppenzuschlag bekommen, wenn sie gemeinsam mit anderen Pflegebedürftigen in einer Pflege-WG leben und gemeinsam eine Person zur Betreuung beschäftigen. Der Zuschlag wird monatlich gezahlt.