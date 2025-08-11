TVAöD Pflege 2024: Wie viel Geld bekommen Auszubildende?

Hinweis: Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen wurde 2025 neu ausgehandelt. Davon sind auch Pflegekräfte sowie Auszubildende in der Pflege betroffen, die in öffentlichen Einrichtungen arbeiten. Die Verhandlungen sind am 7. April 2025 zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen. Für Auszubildende hatten die Gewerkschaften Verdi und dbb Beamtenbund und Tarifunion unter anderem 200 Euro mehr Gehalt pro Monat gefordert. Geben wird es eine Erhöhung von insgesamt 150 Euro in zwei Schritten. Weitere Infos zum neuen Tarifvertrag finden Sie in diesem Artikel: TVAöD Pflege 2025: Wie viel Gehalt bekommen Auszubildende jetzt?

Das ist der ursprüngliche Artikel:

Die Pflege in Deutschland steht nicht gut da. Ein Grund ist der Personalmangel. Zwar fehlen schon jetzt Pflegekräfte, blickt man auf die Prognosen des Statistischen Bundesamtes könnte es aber noch schlimmer kommen. Bis 2049 sollen demnach zwischen 280.000 und 690.000 Fachkräfte in der Pflege fehlen. Die gute Nachricht ist daher, dass wieder mehr Menschen eine Ausbildung in der Pflege angefangen haben.

Das könnte ein Effekt der neuen Ausbildung sein, die im Pflegeberufegesetz verankert ist. Machen Auszubildende zudem ihre Pflege-Ausbildung in einer öffentlichen Einrichtung, werden sie nach Tarif bezahlt und wissen schon vorher, wie viel sie im jeweiligen Ausbildungsjahr verdienen werden. Zuletzt wurde die Vergütung im Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst Pflege (TVAöD-P) laut dem Bundesinnenministerium (BMI) zum 1. März 2024 erhöht. Womit Auszubildende in der Pflege aktuell rechnen können, lesen Sie hier.

TVAöD Pflege 2024: Welche Auszubildenden sind betroffen?

Der TVAöD ist laut dem Medizinportal medi-karriere.de ein mehrteiliger Vertrag zwischen Bund, Kommunen sowie den Auszubildenden im öffentlichen Dienst. Für den Bereich der Pflege gilt dabei ein eigener Tarifvertrag: der TVAöD Pflege. Darin sind unter anderem die monatlichen Brutto-Löhne von Auszubildenden festgelegt sowie die Regelung von Probezeit, Urlaub und Krankschreibung, Weihnachtsgeld und Nebenbeschäftigungen.

Unterschieden wird zwischen zwei Gruppen von Auszubildenden in der Pflege, für die der Tarifvertrag gilt:

Auszubildende nach § 1 Abs. 1 Buchst. b TVAöD: In die erste Gruppe fallen Pflegeschülerinnen und -schüler, Erzieherinnen, Heilerziehungspfleger, Entbindungspflegerinnen sowie Auszubildende nach dem Notfallsanitätergesetz.

Auszubildende nach § 1 Abs. 1 Buchst. c TVAöD: In die zweite Gruppe fallen Auszubildende in medizinisch-technischen Berufen, Orthopädistinnen, Logopäden, Diätassistentinnen sowie therapeutische Berufe.

TVAöD Pflege 2024: Wie viel Geld bekommen Auszubildende?

Die Gehälter von Auszubildenden in der Pflege sind nach Ausbildungsjahr gestaffelt. Außerdem wurde in den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst eine Gehaltserhöhung ab März 2024 vereinbart.

So viel Gehalt steht Pflege-Azubis der ersten Gruppe nach § 1 Abs. 1 Buchst. b laut dem TVAöD Pflege seit 1. März 2024 zu:

im ersten Ausbildungsjahr: 1340,69 Euro pro Monat (vorher: 1190,69 Euro)

im zweiten Ausbildungsjahr: 1402,07 Euro pro Monat (vorher: 1252,07 Euro)

im dritten Ausbildungsjahr: 1503,38 Euro pro Monat (vorher: 1353,38 Euro)

So viel Gehalt steht Pflege-Azubis der zweiten Gruppe nach § 1 Abs. 1 Buchst. c laut dem TVAöD Pflege seit 1. März 2024 zu:

im ersten Ausbildungsjahr: 1215,24 Euro pro Monat (vorher: 1065,24 Euro)

im zweiten Ausbildungsjahr: 1275,30 Euro pro Monat (vorher: 1125,30 Euro)

im dritten Ausbildungsjahr: 1372,03 Euro pro Monat (vorher: 1222,03 Euro)

In dem Tarifvertrag sind neben dem Gehalt auch zusätzliche Entgeltregelungen festgehalten. So muss etwa der Zeitzuschlag für Nachtschichten bei mindestens 1,28 Euro pro Stunde liegen.

Übrigens: Nach der Ausbildung gilt für Pflegefachkräfte ebenfalls ein Tarifvertrag, der TVöD Pflege.