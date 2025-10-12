Icon Menü
Ernennung am Abend: Neue Regierung in Frankreich steht

Ernennung am Abend

Neue Regierung in Frankreich steht

Viele Minister in Schlüsselressorts bleiben auf ihrem Posten, einige Ministerien werden neu besetzt: Frankreich hat eine neue Regierungsmannschaft.
Von dpa
    •
    •
    •
    Lecornu hat eine neue Regierung vorgestellt (Archivbild).
    Lecornu hat eine neue Regierung vorgestellt (Archivbild). Foto: Martin Lelievre/Pool AFP/AP/dpa

    Frankreich hat eine neue Regierung, bei der Schlüsselressorts in den Händen der Amtsinhaber bleiben. Premier Sébastien Lecornu behielt Außenminister Jean-Noël Barrot, Justizminister Gérald Darmanin und den vor einer Woche erst ernannten neuen Wirtschafts- und Finanzminister Roland Lescure im Amt, wie der Élysée-Palast am Abend mitteilte. Die bisherige Arbeitsministerin Catherine Vautrin wird Verteidigungsministerin, den Posten hatte zuvor Lecornu inne. Der Pariser Polizeipräfekt Laurent Nuñez wird neuer Innenminister.

