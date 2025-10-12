Neue Regierung in Frankreich steht

Frankreich hat eine neue Regierung, bei der Schlüsselressorts in den Händen der Amtsinhaber bleiben. Premier Sébastien Lecornu behielt Außenminister Jean-Noël Barrot, Justizminister Gérald Darmanin und den vor einer Woche erst ernannten neuen Wirtschafts- und Finanzminister Roland Lescure im Amt, wie der Élysée-Palast am Abend mitteilte. Die bisherige Arbeitsministerin Catherine Vautrin wird Verteidigungsministerin, den Posten hatte zuvor Lecornu inne. Der Pariser Polizeipräfekt Laurent Nuñez wird neuer Innenminister.

Frankreich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gérald Darmanin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Élysée-Palast Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis