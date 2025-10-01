Icon Menü
Kabinettsklausur: Merz: Verkehrsminister Schnieder geht es besser

Kabinettsklausur

Merz: Verkehrsminister Schnieder geht es besser

Es war ein Schreckmoment beim Auftakt der Kabinettsklausur: Verkehrsminister Schnieder musste mit einem Kreislaufzusammenbruch ins Krankenhaus. Er ist inzwischen wieder zu Hause, sagt der Kanzler.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagt, Schnieder gehe es besser.
    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagt, Schnieder gehe es besser. Foto: Kay Nietfeld/dpa

    Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat das Krankenhaus nach Angaben von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wieder verlassen können. Es gehe ihm besser, sagte Merz auf Journalistennachfrage vor Beginn der Kabinettsklausur in Berlin. «Er ist zu Hause und stabil, aber muss sich noch ein bisschen erholen. Es ist alles gut.»

    Schnieder war beim ersten Tag des Regierungstreffens in der Villa Borsig am Tegeler See im Berliner Nordwesten am Tisch zusammengesackt und kam für weitere Untersuchungen ins Bundeswehrkrankenhaus in Berlin-Mitte, wie ein Regierungssprecher mitgeteilt hatte.

    Für Schnieder endete die Klausur früher als erwartet.
    Für Schnieder endete die Klausur früher als erwartet. Foto: Michael Kappeler/dpa
