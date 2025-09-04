Icon Menü
Krieg in der Ukraine: Ostukraine: Zwei Männer sterben bei Drohnenexplosion

Krieg in der Ukraine

Ostukraine: Zwei Männer sterben bei Drohnenexplosion

Drohnenangriffe gehören nicht nur in den frontnahen Gebieten der Ostukraine zum Alltag, Kampfmittelreste finden sich an vielen Orten. Nun machen zwei Männer einen tödlichen Fehler.
Von dpa
    Drohnen sind eine der Hauptwaffen im seit 2022 andauernden russisch-ukrainischen Krieg. (Archivbild)
    Drohnen sind eine der Hauptwaffen im seit 2022 andauernden russisch-ukrainischen Krieg. (Archivbild) Foto: Uncredited/AP/dpa

    Im ostukrainischen Gebiet Charkiw sind zwei Männer durch die Explosion einer gefundenen russischen Drohne getötet worden. Behördenangaben zufolge fanden die Zivilisten die ferngesteuerte Drohne und brachten sie in ein Haus in der Siedlung Kosatscha Lopan. Als sie versuchten, den Sprengsatz auseinanderzunehmen, detonierte er. Zwei weitere Männer wurden durch Splitter verletzt und erlitten Verbrennungen. Das Dorf befindet sich nur etwa vier Kilometer von der russischen Grenze entfernt.

    Seit etwas mehr als dreieinhalb Jahren führt Russland Krieg gegen die benachbarte Ukraine.

