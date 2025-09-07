Icon Menü
Krieg: Russische Luftangriffe auf Ukraine - Opfer in Kiew gemeldet

Krieg

Russische Luftangriffe auf Ukraine - Opfer in Kiew gemeldet

Einmal mehr überzieht Russlands Militär ukrainische Städte mit nächtlichen Angriffen. Aus nahezu allen Landesteilen werden Attacken gemeldet.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Immer wieder überzieht Russland die Ukraine mit nächtlichen Luftangriffen. (Archivbild)
    Immer wieder überzieht Russland die Ukraine mit nächtlichen Luftangriffen. (Archivbild) Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

    Russlands Militär hat die Ukraine in der Nacht nach Angaben aus Kiew erneut mit schweren Luftangriffen überzogen. Ukrainische Städte in nahezu allen Landesteilen seien mit Hunderten Kampfdrohnen und mit Marschflugkörpern unter Beschuss genommen worden, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf die Luftabwehr. In der Hauptstadt Kiew sei ein mehrstöckiges Wohngebäude zerstört worden, Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge gebe es ein Todesopfer und elf Verletzte. Weitere Wohnhäuser wurden demnach schwer beschädigt. Explosionen wurden auch aus den Städten Odessa, Charkiw, Dnipro, Saporischschja und Krywyj Rih gemeldet.

