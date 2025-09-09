Icon Menü
Nahost: Israels Armee greift Hamas-Spitze in Katar an

Nahost

Israels Armee greift Hamas-Spitze in Katar an

Doha/Tel Aviv (dpa) Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge die Führungsspitze der Hamas im Golfstaat Katar angegriffen. «Jahrelang leiteten diese Mitglieder der Hamas-Führung die Operationen der Terrororganisation, sind direkt für das brutale Massaker vom 7. Oktober verantwortlich und orchestrierten und steuerten den Krieg gegen den Staat Israel», teilte das israelische Militär mit.
Von dpa
    Die Führung der Hamas sitzt in Katars Hauptstadt Doha. (Archivbild)
    Die Führung der Hamas sitzt in Katars Hauptstadt Doha. (Archivbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

