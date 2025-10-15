Icon Menü
Notfall in der Luft: Riss in Flugzeugscheibe: US-Pentagonchef muss zwischenlanden

Notfall in der Luft

Riss in Flugzeugscheibe: US-Pentagonchef muss zwischenlanden

Mitten auf einem Flug Richtung USA kommt es zu einem Zwischenfall. An Bord ist der US-Verteidigungsminister. Es gibt eine Zwischenlandung.
Von dpa
    Hegseth hatte Probleme mit seinem Flug.
    Hegseth hatte Probleme mit seinem Flug. Foto: Omar Havana/AP/dpa

    US-Pentagonchef Pete Hegseth hat auf einem Flug von Europa Richtung Washington nach Angaben seines Sprechers wegen eines Risses in einer Flugzeugscheibe eine außerplanmäßige Zwischenlandung einlegen müssen. Das Flugzeug des Verteidigungsministers, den die US-Regierung seit kurzem «Kriegsminister» nennt, landete in Großbritannien, wie der Pentagon-Sprecher auf der Plattform X mitteilte. Hegseth war in Brüssel beim Nato-Verteidigungsminister gewesen. Der Minister und alle anderen Insassen seien wohlauf. Hegseth schrieb auf X: «Alles gut. Gott sei Dank.»

    Nach seinem Treffen mit Amtskollegen aus anderen Ländern kam es laut Pentagon-Sprecher zu dem Vorfall in der Luft.
    Nach seinem Treffen mit Amtskollegen aus anderen Ländern kam es laut Pentagon-Sprecher zu dem Vorfall in der Luft. Foto: Omar Havana/AP/dpa
