Politik: Netanjahu fliegt doch nicht zu Gipfel in Ägypten

Politik

Netanjahu fliegt doch nicht zu Gipfel in Ägypten

Entgegen den Angaben aus Ägypten wird der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Angaben seines Büros nicht an dem internationalen Gipfeltreffen in Scharm el Scheich teilnehmen. Netanjahu habe US-Präsident Donald Trump für eine Einladung nach Ägypten gedankt, könne aber wegen Zeitdrucks vor dem jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) die Reise nicht antreten, hieß es in der Mitteilung.
    US-Präsident Donald Trump (l) spricht mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.
    US-Präsident Donald Trump (l) spricht mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Foto: Ariel Schalit/AP/dpa

