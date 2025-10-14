Icon Menü
Proteste in Madagaskar: Militär verkündet Machtübernahme in Madagaskar

Proteste in Madagaskar

Militär verkündet Machtübernahme in Madagaskar

In Madagaskar hat das Militär nach Protesten und einem Amtsenthebungsverfahren gegen den geflohenen Präsidenten Andry Rajoelina die Machtübernahme verkündet. Die Verfassung sei ausgesetzt und ein Präsidentschaftsrat aus Angehörigen der Armee und Gendarmerie eingesetzt worden, verkündete ein Offizier der Spezialeinheit Capsat vor dem Präsidentenpalast in der Hauptstadt Antananarivo.
    Militärs hatten sich Protesten angeschlossen. (Archiv)
    Militärs hatten sich Protesten angeschlossen. (Archiv) Foto: Mamyrael/AP/dpa

