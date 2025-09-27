Icon Menü
US-Außenministerium: USA wollen Visum von Kolumbiens Präsidenten widerrufen

US-Außenministerium

USA wollen Visum von Kolumbiens Präsidenten widerrufen

Ein Staatschef eines anderen Landes, der in den Vereinigten Staaten US-Soldaten aufwiegelt? So lautet der Vorwurf des US-Außenministeriums an Kolumbiens Präsidenten. Worum es genau geht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die USA wollen das Visum des kolumbianischen Präsident Gustavo Petro widerrufen. (Archivbild)
    Die USA wollen das Visum des kolumbianischen Präsident Gustavo Petro widerrufen. (Archivbild) Foto: Ivan Valencia/AP/dpa

    Das US-Außenministerium wirft Kolumbiens Präsidenten Gustavo Petro vor, US-Soldaten aufgewiegelt zu haben, und will dessen Visum widerrufen. Petro habe am Freitag (Ortszeit) auf einer Straße in New York City US-Soldaten aufgefordert, Befehle zu missachten und Gewalt anzuzetteln, schrieb das US-Außenministerium auf der Plattform X. «Wir werden Petros Visum aufgrund seiner rücksichtslosen und aufrührerischen Handlungen widerrufen.» Mehr Details zu den Vorwürfen oder Beweise präsentierte das Außenministerium zunächst nicht.

    US-Präsident Donald Trump hatte jüngst bereits Vorwürfe gegen Kolumbiens linken Präsidenten erhoben - da ging es allerdings um den Kampf gegen Drogen. «Unter Präsident Gustavo Petro haben der Koka-Anbau und die Kokainproduktion Rekordwerte erreicht», hieß es in einem von Trump unterzeichneten Memorandum. Der Republikaner warf Petro vor, die Lage durch verfehlte Politik verschärft zu haben.

