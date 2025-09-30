Icon Menü
US-Plan für Kriegsende: Kanzler Merz begrüßt Trump-Friedensplan für Gaza

US-Plan für Kriegsende

Kanzler Merz begrüßt Trump-Friedensplan für Gaza

In die Bemühungen um ein Ende des Gaza-Kriegs kommt Bewegung. Kanzler Merz sieht nun eine echte Chance.
Von dpa
    •
    •
    •
    Merz sprach vor einer Tagung des Kabinetts in Berlin.
    Merz sprach vor einer Tagung des Kabinetts in Berlin. Foto: Kay Nietfeld/dpa

    Bundeskanzler Friedrich Merz fordert die Hamas auf, dem Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Gaza-Kriegs zuzustimmen. Dieser Plan sei nach Jahren des Blutvergießens «die beste Chance, die bislang jedenfalls beste Chance, auf ein Ende des Krieges», sagte Merz zu Beginn der Kabinettsklausur am Rande Berlins. Dass Israel den Plan unterstütze, sei ein bedeutender Fortschritt, nun müsse die islamistische Palästinenserorganisation zustimmen und den Weg zum Frieden freimachen.

    Sollte eine Einigung gelingen, stehe Deutschland bereit, sich bei der Umsetzung einzubringen, betonte Merz. «Das gilt politisch, das gilt humanitär und das gilt selbstverständlich auch beim Wiederaufbau der Region.»

    Am Morgen hatte der Kanzler Angehörige der deutschen Geiseln der Hamas zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt empfangen. Er forderte die Terrororganisation auf, alle Geiseln freizulassen.

    Am Morgen empfing Merz Angehörige von Geiseln mit deutscher Staatsangehörigkeit im Kanzleramt.
    Am Morgen empfing Merz Angehörige von Geiseln mit deutscher Staatsangehörigkeit im Kanzleramt. Foto: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa
