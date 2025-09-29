Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel „ Kombinieren und kassieren“ 



1. Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels „Kombinieren und Kassieren“ ist die Allgäuer Zeitungsverlag GmbH, Heisinger Straße 14, 87437 Kempten (nachfolgend: „AZ“).



2. Teilnahme



2.1 Das Gewinnspiel „Kombinieren und Kassieren“ findet im Zeitraum vom 01. Oktober bis 31. Oktober 2025 statt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.



2.2 Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren.



2.3 Angestellte von AZ und den mit AZ in der Mediengruppe Allgäuer Zeitung verbundenen Unternehmen und deren nächste Angehörige (Eltern, Ehepartner, Kinder) sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.



2.4 Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich AZ das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Auch wer unwahre Personenangaben macht, kann vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.



3. Ablauf



3.1 Im Zeitraum vom 01. Oktober bis 31. Oktober 2025 veröffentlicht AZ in der Allgäuer Zeitung und ihren Heimatzeitungen täglich jeweils ein Bilderrätsel, in dessen Rahmen der im Bilderrätsel dargestellte Begriff - das Lösungswort - zu erraten ist.



3.2 Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt zum einen über die kostenpflichtige Gewinn-Hotline 0137 / 822 70 30 20 ( pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG: 50 Cent – Preise für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichen). Dabei muss der Teilnehmer das Lösungswort, seinen Namen, seine Anschrift und seine Festnetz- oder Mobilfunknummer entsprechend den Anweisungen der automatischen Bandansage auf Band hinterlassen.



Zum anderen ist die Teilnahme auch über die Versendung einer kostenpflichtigen Premium-SMS an die Nummer 52020 ( pro SMS : 50 Cent) möglich. Der dabei via SMS versendete Text muss folgenden Inhalt haben: „zeitung kombi bild Lösungswort, Name, Anschrift“.



3.3 Aus allen Teilnehmern, die am Erscheinungstag des jeweiligen Bilderrätsels bis 15 Uhr am Gewinnspiel unter Nennung des richtigen Lösungsworts teilnehmen, wird täglich nach dem Zufallsprinzip unter Berücksichtigung aller Lokalausgaben rollierend ein Tagesgewinner ausgelost. Falsche und/oder undeutliche Antworten sowie Antworten mit unvollständiger Namens- oder Anschriftenangabe sind nicht gewinnberechtigt.



4. Gewinne



4.1 Der jeweilige Tagesgewinner erhält eine Gewinnsumme in Höhe von EUR 1.000,00 auf sein angegebenes Konto überwiesen. Die Tagesgewinner werden telefonisch über ihren Gewinn benachrichtigt. Der jeweilige Tagesgewinner muss sich bei der Preisübergabe durch ein offizielles Bild-Dokument (gültiger Personalausweis oder Reisepass) ausweisen und eine Quittung mit seinen Bankdaten ausfüllen.



4.2 Es kommen nur die in diesen Teilnahmebedingungen bezeichneten Gewinne zur Auslosung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinne sind nicht übertragbar bzw. können nicht abgetreten werden. Für die Abführung von ggf. auf den Gewinn anfallenden Steuern ist der jeweilige Tagesgewinner selbst verantwortlich.



5. Haftung / Gewährleistung / Änderungen der Teilnahmebedingungen und/oder Gewinne



5.1 Mit der Aushändigung bzw. Übergabe der Gewinne werden AZ, deren Angestellte und Vertreter von allen etwaigen Verpflichtungen aus diesem Gewinnspiel frei. AZ, ihre Angestellten und Vertreter haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für Verletzungen von Körper, Leben und Gesundheit sowie Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften AZ, ihre Angestellten und Vertreter nur, wenn hierdurch eine wesentliche Vertragspflicht verletzt worden ist. In diesem Fall ist die Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.



5.2 Nach Maßgabe von Ziff. 5.1 übernehmen AZ, deren Angestellte und Vertreter keinerlei Haftung für Schäden, die sich im Zusammenhang mit der Annahme der Gewinne und/oder in deren Nachgang ergeben können. Für Sach- und Rechtsmängel der verlosten Gewinne übernehmen AZ, deren Angestellte und Vertreter keinerlei Haftung oder Gewährleistung. AZ, deren Angestellte und Vertreter übernehmen ferner keine Kosten, die den Gewinnern ggf. durch die Entgegennahme bzw. Einlösung des jeweiligen Gewinns entstehen.



5.3 AZ, deren Angestellte und Vertreter übernehmen keine Gewähr für die problemlose Nutzung des Telefonnetzes bzw. des Internet. Darüber hinaus haftet AZ nicht für Störungen und/oder den Verlust elektronischer Sendungen/Downloads.



5.4 AZ behält sich das Recht vor, bezüglich der ausgelobten Preise Änderungen vorzunehmen, wenn die Umstände dies erfordern. Einwendungen dagegen sind nicht möglich. AZ behält sich im Übrigen vor, das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen und ohne Ankündigung zu verkürzen, zu verlängern, zu verändern oder abzusagen, ohne dass sich daraus Ansprüche auf Haftung bzw. Schadensersatz ableiten lassen. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von AZ ohne Angaben von Gründen geändert werden, insbesondere aus rechtlichen Gründen. Änderungen werden im Zweifelsfall unter www.allgäuer-zeitung.de/datenschutz bekanntgegeben. Ein Abbruch oder eine Beendigung des Gewinnspiels erfolgt insbesondere dann, wenn aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann AZ von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.



6. Datenschutz



Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihnen AZ übergebenen Daten zum Zweck der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben und verarbeitet werden.



Es steht jedem Teilnehmer frei, jederzeit seine Einwilligung in die Datenspeicherung und Datennutzung gegenüber AZ zu widerrufen und somit von der Teilnahme am Gewinnspiel zurückzutreten, solange und sofern er noch nicht als Gewinner ermittelt wurde. Der Widerruf kann telefonisch (0831/206-5774), oder schriftlich erfolgen (Allgäuer Zeitungsverlag GmbH, Heisinger Str. 14, 87437 Kempten).



Veranstalter des Gewinnspiels und Verantwortlicher i.S.d. DSGVO ist der AZV. Die Daten der Teilnehmer werden gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO ausschließlich zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels verarbeitet und anschließend gelöscht, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.



Sie haben unter den Voraussetzungen der Artikel 15 ff. DSGVO ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit.



Bei Anfragen dieser Art, wenden Sie sich bitte an datenschutz@azv.de . Die Datenschutzinformationen gem. Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung werden in einem gesonderten Dokument zur Verfügung gestellt und können unter folgendem Link abgerufen werden: www.allgaeuer-zeitung/datenschutz .



7. Sonstiges

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt davon die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt.



8. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten gemäß § 306 Abs. 2 BGB die gesetzlichen Vorschriften.



9. Gerichtsstand / anwendbares Recht

Bei Streitigkeiten gilt ausschließlich deutsches Recht. Sofern es sich bei dem Teilnehmer um einen Kaufmann i.S.d. Handelsgesetzbuchs, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten zwischen dem Teilnehmer und dem Veranstalter der Sitz des Veranstalters (Augsburg). Entsprechendes gilt, wenn der Teilnehmer Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist.

Stand: September 2025