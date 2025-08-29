Icon Menü
Jacqui Heinrich: Fox-News-Moderatorin überrascht mit kritischer Trump-Berichterstattung

Washington Post

Keine Angst vor Ärger: Fox-News-Moderatorin erstaunt mit kritischer Trump-Berichterstattung

„Sie hat keine Angst davor, die Basis zu verärgern“: Mit ihrer unerschrockenen Art erntet Jacqui Heinrich Lob von ihren Kollegen, den Korrespondenten im Weißen Haus.
Von Jeremy Barr
    Jacqui Heinrich vor einer Pressekonferenz im Weißen Haus im April.
    Jacqui Heinrich vor einer Pressekonferenz im Weißen Haus im April. Foto: Demetrius Freeman, The Washington Post

    Es war ein brutaler Bericht, der auf MSNBC oder CNN nicht fehl am Platz gewesen wäre. Aber als er am Abend des 15. August auf Fox News ausgestrahlt wurde, sorgte er für großes Aufsehen. „Die Stimmung im Raum war nicht gut“, berichtete Jacqui Heinrich, leitende Korrespondentin des Weißen Hauses bei Fox News, den Zuschauern kurz nach der gemeinsamen Pressekonferenz von Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska, auf der es um die Ukraine ging und die offenbar wenig gebracht hatte.

