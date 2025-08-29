Keine Angst vor Ärger: Fox-News-Moderatorin erstaunt mit kritischer Trump-Berichterstattung

Es war ein brutaler Bericht, der auf MSNBC oder CNN nicht fehl am Platz gewesen wäre. Aber als er am Abend des 15. August auf Fox News ausgestrahlt wurde, sorgte er für großes Aufsehen. „Die Stimmung im Raum war nicht gut“, berichtete Jacqui Heinrich, leitende Korrespondentin des Weißen Hauses bei Fox News, den Zuschauern kurz nach der gemeinsamen Pressekonferenz von Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska, auf der es um die Ukraine ging und die offenbar wenig gebracht hatte.