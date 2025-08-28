Icon Menü
Palästinenser in den USA organisieren über WhatsApp lebensrettende Hilfe für Gaza

Washington Post

Wie palästinensischstämmige Amerikaner über WhatsApp versuchen, Lebensmittel für Gaza zu organisieren

In einer WhatsApp-Gruppe haben sich Palästinenser aus den USA zusammengeschlossen, um Hilferufe aus Gaza zu koordinieren. Die emotionale Last ist dabei groß.
Von Yasmeen Abutaleb
    Almadhoun überprüft am 17. Juli über WhatsApp die Lage in Gaza.
    Almadhoun überprüft am 17. Juli über WhatsApp die Lage in Gaza. Foto: Maxine Wallace, The Washington Post

    Da in Gaza eine Hungersnot ausgebrochen ist, haben sich Hunderte palästinensischstämmige Amerikaner in einer WhatsApp-Gruppe zusammengeschlossen, um verzweifelte Appelle für ihre Verwandten und Freunde in dem Gebiet zu starten, von denen viele eingeschlossen sind und hungern. „Jeden zweiten Tag sagt jemand: ‚Wir haben zehn Familien in dieser Nachbarschaft. Kann jemand etwas zu essen für sie besorgen?‘“, berichtet Hani Almadhoun.

