Wie palästinensischstämmige Amerikaner über WhatsApp versuchen, Lebensmittel für Gaza zu organisieren

Da in Gaza eine Hungersnot ausgebrochen ist, haben sich Hunderte palästinensischstämmige Amerikaner in einer WhatsApp-Gruppe zusammengeschlossen, um verzweifelte Appelle für ihre Verwandten und Freunde in dem Gebiet zu starten, von denen viele eingeschlossen sind und hungern. „Jeden zweiten Tag sagt jemand: ‚Wir haben zehn Familien in dieser Nachbarschaft. Kann jemand etwas zu essen für sie besorgen?‘“, berichtet Hani Almadhoun.
Washington Post
