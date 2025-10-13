Chiefs und Mahomes melden sich zurück: Sieg gegen die Lions

Die Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes haben sich nach dem schwachen Saisonstart in der NFL zurückgemeldet. Gegen die zuletzt furios aufspielenden Detroit Lions mit Amon-Ra St. Brown gelang dem Super-Bowl-Finalisten ein 30:17-Erfolg.

Mit einer Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen bleiben die Chiefs in der AFC West hinter den Los Angeles Chargers und Denver Broncos (jeweils 4:2) auf Rang drei. St. Brown und die Lions mussten nach zuvor vier Siegen in Serie die zweite Saison-Pleite hinnehmen.

Den schwachen Auftritt der Lions krönte kurz nach Spielschluss Detroits Brian Branch. Erst verweigerte er Mahomes den Handschlag, dann schlug er JuJu Smith-Schuster mit der Hand ans Helm-Gitter. Eine folgende Rudelbildung konnte nur mit Mühe wieder aufgelöst werden.

Mahomes mit Touchdown

Chiefs-Quarterback Mahomes präsentierte sich gegen die Lions in guter Form. Erst setzte er Xavier Worthy zum 6:3 perfekt ein. Für den zweiten Touchdown war Mahomes zum 13:10-Halbzeitstand selbst verantwortlich. Travis Kelce und Co. zeigten vor den Augen von Musikstar und Kelce-Verlobten Taylor Swift nach den Enttäuschungen zuletzt die bislang beste Leistung in der neuen Spielzeit.

Die Lions versuchten über die Anspielstation St. Brown wieder zurück ins Spiel zu finden. Die Chiefs-Defensive hatte auf die Power-Offensive der Lions sehr gut unter Kontrolle. Kansas-Profi Marquise Brown entschied das Match mit zwei Touchdowns endgültig.

Bradys Ex-Clubs überraschend gut dabei

Neben den Lions haben auch die Indianapolis Colts und die Tampa Bay Buccaneers bereits fünf Siege auf dem Konto. Gegen die Arizona Cardinals gab es für die Colts nach einer Aufholjagd im vierten Viertel ein 31:27. Die Buccaneers bezwangen mit einem überragenden Quarterback Baker Mayfield die San Francisco 49ers mit 30:19. Auch der zweite Ex-Verein von Tom Brady war erfolgreich. Der 25:19-Erfolg bei den New Orleans Saints bedeutete für die New England Patriots (4:2) der dritte Sieg in Serie.

Die Jacksonville Jaguars konnten nach ihrer erfolgreichen Aufholjagd gegen die Kansas City Chiefs am letzten Spieltag gegen die Seattle Seahawks nicht an die Leistung anknüpfen. Mit 12:20 verlor die Jaguars und haben nun eine Bilanz von 4:2-Siegen.

