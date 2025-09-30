Dolphins holen ersten NFL-Sieg und verlieren Tyreek Hill

Die Miami Dolphins haben den ersten Saisonsieg in der NFL durch eine schwere Verletzung ihres wichtigsten Passempfängers Tyreek Hill teuer bezahlt. Beim 27:21 gegen die weiter sieglosen New York Jets verdrehte sich Hill das Knie nach einem Fang an der Seitenlinie und wurde sofort medizinisch behandelt. Trainer Mike McDaniel berichtete nach dem Sieg dann von einem ausgekugelten Kniegelenk bei dem 31-Jährigen.

Hill hatte sich die schon dem Augenschein nach schwere Verletzung im dritten Viertel zugezogen und bis dahin alle sechs Pässe in seine Richtung für insgesamt 67 Yards Raumgewinn gefangen. Hill gewann mit den Kansas City Chiefs den Super Bowl und hat seit seinem NFL-Debüt 2017 mehr Raumgewinn durch Pässe als jeder andere Profi in dieser Zeit. Quarterback Tua Tagovailoa hatte zwei Touchdown-Pässe, Justin Fields wartet dagegen weiter auf seinen ersten Sieg als Spielmacher der Jets.

In der letzten Partie des vierten Spieltags holten die Denver Broncos ein deutliches 28:3 gegen die Cincinnati Bengals, die ohne den verletzten Quarterback Joe Burrow chancenlos waren. Sein Vertreter Jake Browning warf gerade einmal 14 erfolgreiche Pässe für lediglich 125 Yards Raumgewinn. Burrow musste am Zeh operiert werden, sein Team hat nun drei von vier Saisonspielen verloren. Bo Nix kam auf zwei Touchdown-Pässe für die Broncos, die nun bei zwei Siegen und zwei Niederlagen stehen.

Die Bengals streckten sich gegen die Broncos vergeblich. Foto: Jack Dempsey/AP/dpa