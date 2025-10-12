Ex-NFL-Quarterback nach Messerstecherei aus Haft entlassen

Der frühere NFL-Quarterback Mark Sanchez hat etwa eine Woche nach einer blutigen Messerstecherei das Gefängnis verlassen dürfen. Die Polizei von Indianapolis bestätigte die Freilassung von Sanchez. Dem derzeitigen TV-Experten von Fox Sports wird unter anderem schwere Körperverletzung vorgeworfen, wie die US-Nachrichtenagentur AP berichtete.

Den Angaben zufolge soll Sanchez vor einem Hotel in Indianapolis unberechtigt in einen Lastwagen eingedrungen sein und den Fahrer attackiert haben. Dieser soll Sanchez wiederum mit Pfefferspray besprüht haben. Anschließend habe er Sanchez mit einem Messer angegriffen. Der frühere NFL-Star, der nach Alkohol gerochen habe, wurde laut Polizei mit Stichwunden im rechten Oberkörper ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Kalifornier war von 2009 bis 2018 in der NFL aktiv und spielte für die New York Jets, die Philadelphia Eagles, die Dallas Cowboys, die Chicago Bears und das Football-Team von Washington. Nach seiner Profi-Karriere übernahm er bei mehreren Sendern Jobs als TV-Experte.