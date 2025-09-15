NFL-Star Burrow droht Operation und lange Pause

Quarterback Joe Burrow von den Cincinnati Bengals hat sich am zweiten Spieltag der NFL-Saison laut Berichten schwerer verletzt und könnte seinem Team monatelang fehlen. Wie die NFL in den sozialen Netzwerken und auch mehrere Medien berichteten, zog sich Burrow beim 31:27-Sieg gegen die Jacksonville Jaguars wohl einen Bänderriss am großen Zeh zu. Ob er eine Operation benötige, werde noch geprüft. Sollte es so kommen, wäre eine Ausfallzeit von etwa drei Monaten zu erwarten - das ist ein Großteil der NFL-Hauptrunde.

Burrow war im zweiten Viertel der Partie zu Boden gerissen und dabei am Fuß festgehalten worden. Andere Football-Spieler landeten in der Situation auf dem Körper des 28-Jährigen. Jake Browning kam als Ersatz aufs Feld und führte die Bengals zum Sieg.

Burrow war 2020 von den Bengals an erster Stelle im Draft ausgewählt worden und führte das Team in der Saison 2021/2022 in den Super Bowl. Dort verlor Cincinnati gegen die Los Angeles Rams. Im Jahr zuvor hatte Burrows Saison wegen einer Knieverletzung ein frühzeitiges Ende gefunden, 2023 musste er am Handgelenk operiert werden und konnte die Spielzeit ebenfalls nicht zu Ende bringen.