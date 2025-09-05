NFL-Start mit Aufreger: Disqualifikation nach Spuck-Attacke

Die NFL-Saison hat mit einer groben Unsportlichkeit und einem Platzverweis noch vor dem ersten Pass begonnen. Sechs Sekunden nach dem Beginn der Partie zwischen dem Titelverteidiger Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys spuckte Jalen Carter aus kurzer Distanz auf Cowboys-Quarterback Dak Prescott. Carter, der zu den wichtigsten Verteidigern der Eagles zählt, wurde disqualifiziert. Zu diesem Zeitpunkt war lediglich der Kickoff ausgespielt. Die Cowboys warteten wegen eines verletzten Eagles-Spielers auf den Beginn ihres ersten Angriffs.

Carter spielt seine dritte Saison in der NFL. Er steht im Ruf, die Grenzen des Erlaubten mindestens zu berühren. Erst vor wenigen Tagen hatte Eageles-Abwehr-Trainer Vic Fangio über Carter gesagt: «Ich weiß nicht, ob Garstigkeit das richtige Wort ist. Ich denke, er muss einfach mit der richtigen Einstellung spielen, um sein Potenzial auszuschöpfen, oder nahe ranzukommen.»