Emma Hinze und Maximilian Levy werden Eltern

Die achtmalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze und ihr Trainer Maximilian Levy erwarten ein Baby. Das verkündete das Radsport-Paar in einem gemeinsamen Instagram-Post. Der Beitrag zeigt die beiden an Deck eines Schiffes. Levy hält Hinzes Babybauch und formt dabei ein Herz mit den Händen, 1+1 = 3 sowie ein Herz und einen Babysmiley waren zu sehen.

2021 machten Hinze (27) und Levy (38) öffentlich, dass sie ein Paar sind. Hinze gewann in ihrer Karriere bislang acht WM-Titel und zudem Silber und Bronze bei Olympia. Levy sicherte sich vier WM-Titel und drei Olympiamedaillen. Die Sportprominenz gratulierte umgehend. So schrieb etwa Leichtathletik-Star Gesa Krause: «Oh was für wunderbare Neuigkeiten! Herzlichen Glückwunsch ihr zwei.»

Kein WM-Start

Mit dem neunten WM-Titel wird es also erst einmal nichts für Emma Hinze. Beim Brandenburg Cup (12./13. September) auf der Radrennbahn im Cottbuser Sportzentrum bestreiten die Bahnradsportler ihre WM-Generalprobe. Für die deutschen Top-Sprinterinnen wie Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch (beide Cottbus) ist der «Brandenburg-Cup» der letzte Wettkampf vor den Bahn-Weltmeisterschaften, die in diesem Jahr ab dem 22. Oktober in Santiago de Chile ausgefahren werden.

Abgebrochene Meister-Entscheidungen werden nachgeholt

Nach dem schweren Unfall bei den deutschen Bahnrad-Meisterschaften Anfang Juli in Dudenhofen mit anschließendem Renn-Abbruch werden am ersten Wettkampftag zudem die offenen Keirin-Entscheidungen in den Klassen Elite Männer und bei den Junioren U19 in Cottbus nachgeholt.

«Dass wir die deutschen Meisterschaften im Rahmen unserer Veranstaltung ausfahren können, wertet den Brandenburg-Cup natürlich nochmals auf», sagte Bernd Mildner vom Ausrichter RK Endspurt 09 Cottbus.