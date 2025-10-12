Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten

Basketball-Bundesliga: Nach Feueralarm: Towers Hamburg verlieren auch gegen Bonn

Basketball-Bundesliga

Nach Feueralarm: Towers Hamburg verlieren auch gegen Bonn

Nach einem Feueralarm müssen alle Personen die Inselpark Arena in Hamburg verlassen. Einen Brand gibt es nicht, daher kann das Basketball-Spiel der Towers gegen Bonn fortgesetzt werden.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Eine Einsatzkraft der Feuerwehr steht neben einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr.
    Eine Einsatzkraft der Feuerwehr steht neben einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Marijan Murat/dpa

    Die Partie in der Basketball-Bundesliga zwischen den Veolia Towers Hamburg und den Telekom Baskets Bonn ist von einem Feueralarm in der Inselpark Arena unterbrochen worden. Dieser war während der Halbzeitpause ausgelöst worden. Aus Sicherheitsgründen mussten deswegen alle Personen die Halle verlassen. Der Vorfall stellte sich jedoch als Fehlalarm heraus. Das Spiel wurde mit einer knapp 20-minütigen Verzögerung schließlich fortgesetzt.

    Jubeln durften am Ende die Bonner, die sich mit 86:68 (43:36) durchsetzten. Für das Team von Towers-Cheftrainer Benka Barloschky war es dagegen die vierte Liga-Niederlage in Serie.

    In der Schlussphase fällt die Entscheidung

    Zwar feierte Niklas Wimberg, der sich in der Vorbereitung einen Fingerbruch zugezogen hatte, vor 3.029 Zuschauern sein Comeback. Akzente konnte der Rückkehrer jedoch noch keine setzen. Die Hanseaten gerieten schnell mit 4:13 in Rückstand, kämpften sich auf 20:20 heran, um dann im zweiten Viertel zwischenzeitlich wieder klar ins Hintertreffen zu geraten (24:40).

    Nach der Unterbrechung bewiesen die Hanseaten erneut Comeback-Qualitäten und kamen rund sieben Minuten vor dem Ende nach einem Korbleger von Eric Reed zum 63:63-Ausgleich. In der Schlussphase dominierten dann aber die Bonner das Geschehen.

    Hamburg mit Trainer Benka Barloschky hat auch gegen Bonn verloren.
    Hamburg mit Trainer Benka Barloschky hat auch gegen Bonn verloren. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden