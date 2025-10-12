Nach Feueralarm: Towers Hamburg verlieren auch gegen Bonn

Die Partie in der Basketball-Bundesliga zwischen den Veolia Towers Hamburg und den Telekom Baskets Bonn ist von einem Feueralarm in der Inselpark Arena unterbrochen worden. Dieser war während der Halbzeitpause ausgelöst worden. Aus Sicherheitsgründen mussten deswegen alle Personen die Halle verlassen. Der Vorfall stellte sich jedoch als Fehlalarm heraus. Das Spiel wurde mit einer knapp 20-minütigen Verzögerung schließlich fortgesetzt.

Jubeln durften am Ende die Bonner, die sich mit 86:68 (43:36) durchsetzten. Für das Team von Towers-Cheftrainer Benka Barloschky war es dagegen die vierte Liga-Niederlage in Serie.

In der Schlussphase fällt die Entscheidung

Zwar feierte Niklas Wimberg, der sich in der Vorbereitung einen Fingerbruch zugezogen hatte, vor 3.029 Zuschauern sein Comeback. Akzente konnte der Rückkehrer jedoch noch keine setzen. Die Hanseaten gerieten schnell mit 4:13 in Rückstand, kämpften sich auf 20:20 heran, um dann im zweiten Viertel zwischenzeitlich wieder klar ins Hintertreffen zu geraten (24:40).

Nach der Unterbrechung bewiesen die Hanseaten erneut Comeback-Qualitäten und kamen rund sieben Minuten vor dem Ende nach einem Korbleger von Eric Reed zum 63:63-Ausgleich. In der Schlussphase dominierten dann aber die Bonner das Geschehen.

Icon vergrößern Hamburg mit Trainer Benka Barloschky hat auch gegen Bonn verloren. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Hamburg mit Trainer Benka Barloschky hat auch gegen Bonn verloren. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa