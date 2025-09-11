Basketballer bangen vor EM-Halbfinale um Hollatz

Die deutschen Basketballer bangen vor dem EM-Halbfinale gegen Finnland um den Einsatz von Justus Hollatz. Der Aufbauspieler vom deutschen Meister Bayern München war im Viertelfinale gegen Slowenien umgeknickt und nahm am Donnerstag in Riga nicht am lockeren Teamtraining teil. Stattdessen sollte sich Hollatz noch einem MRT unterziehen, das Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben sollte.

Sollte Hollatz an diesem Freitag (16.00 Uhr/RTL und Magentasport) gegen die Finnen fehlen, müsste die deutsche Mannschaft mit zehn Spielern auskommen. Center Johannes Voigtmann fällt aus dem Zwölf-Mann-Kader bereits wegen einer Knieverletzung aus. Nachnominierungen sind nicht möglich.