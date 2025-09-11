Deutsche Basketballer gewarnt: Finnland nicht unterschätzen

Vor dem EM-Halbfinale gegen das Überraschungsteam aus Finnland soll der klare Erfolg gegen den Co-Gastgeber in der Vorrunde für die deutschen Basketballer keine Rolle mehr spielen. «Das erste Spiel zählt jetzt nicht mehr», sagte Center Daniel Theis. In der Gruppenphase in Tampere hatte der Weltmeister die Finnen mit 91:61 deklassiert. Jetzt kommt es im Halbfinale am Freitag (16.00 Uhr/RTL und Magentasport) zur Revanche.

«Wir hatten eine ähnliche Situation mit Frankreich bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr. Da haben wir sie als Gastgeber vor ihren Fans auch in der Vorrunde klar geschlagen und dann im Halbfinale gegen sie verloren», blickte Theis auf die bittere Niederlage in Paris zurück, die den Traum von Gold platzen ließ. Am Ende stand Deutschland nach einer weiteren Niederlage gegen Serbien sogar ganz ohne Medaille da.

EM-Titel als Ziel

«Finnland wird das erste Spiel im Kopf haben, sie werden sich revanchieren wollen», sagte Theis nach dem 99:91 in Riga gegen Slowenien im Viertelfinale. Finnland hatte sich zuvor gegen Georgien mit 93:79 durchgesetzt. «Es ist ein großes Spiel für beide Mannschaften. Wir haben noch zwei Spiele bis zu unserem großen Ziel», sagte Theis mit Blick auf den angestrebten EM-Titel.