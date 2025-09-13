Türkei-Trainer selbstbewusst: Holen den Titel

Die Türkei geht voller Selbstvertrauen ins EM-Finale gegen Deutschland. «Wir sind bereit, Europameister zu werden», sagte Trainer Ergin Ataman in Riga. «Natürlich haben wir Respekt vor Deutschland. Sie sind Weltmeister, haben viele erfahrene Spieler. Aber wir haben unsere Vorbereitungen gemacht und ich bin überzeugt davon, dass meine Jungs den Titel holen werden», sagte der türkische Basketball-Nationaltrainer.

Deutschland und die Türkei stehen sich an diesem Sonntag (20.00 Uhr/RTL und Magentasport) im Endspiel der Europameisterschaft gegenüber. Beide Teams sind bislang im Turnier noch ungeschlagen.

Ataman freut sich auf besonderen Jubel

«Deutschland spielt schon lange zusammen, aber ich glaube, dass mein Team im Moment besser ist und wir den Titel holen werden», sagte Ataman, der einer der erfolgreichsten, wegen seiner emotionalen Art aber auch einer der umstrittensten Trainer Europas ist. Zuletzt gewann er mit Panathinaikos Athen 2024 die Euroleague. «Wenn ich in einem Finale bin, will ich gewinnen», sagte Ataman.

Ataman ist bekannt für seinen Doppelfaust-Jubel. Nach dem Halbfinalsieg gegen Griechenland verzichtete er aber darauf, aus Respekt vor seinem aktuellen Arbeitgeber Panathinaikos Athen. Gegen Deutschland soll die Geste wieder zu sehen sein. «Ich bin bereit für den Doppelfaust-Jubel, wenn wir den Titel gewonnen haben.»