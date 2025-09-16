Nowitzki lobt Schröder und Co.: «Beste Generation»

Für NBA-Legende Dirk Nowitzki ist der Titel-Triumph der deutschen Basketballer bei der Europameisterschaft etwas ganz Besonderes. «Es war vor 20 Jahren undenkbar, dass wir heute sowohl amtierender Weltmeister als auch Europameister sein würden. Diese Generation ist die beste, die wir im deutschen Basketball je hatten», sagte Nowitzki im Interview der «Zeit».

Ein Sonderlob erhielt der deutsche Star Dennis Schröder vom 47-Jährigen. Für Nowitzki sei der 32 Jahre alte Braunschweiger «einer der besten europäischen Aufbauspieler aller Zeiten». Schröder spielt in der nordamerikanischen Profiliga NBA in der kommenden Saison für die Sacramento Kings.

Die deutschen Basketballer hatten am vergangenen Sonntag das EM-Endspiel in Riga gegen die Türkei mit 88:83 gewonnen. Zwei Jahre zuvor waren Schröder und Co. in Manila Weltmeister geworden.

Nowitzki ohne großen Titel mit der Nationalmannschaft

Nowitzki selbst waren die großen Titel in seiner Nationalmannschaftskarriere nicht vergönnt gewesen. 2002 wurde er mit dem DBB-Team WM-Dritter, 2005 Vize-Europameister. Dass nun die Generation nach ihm Titel holt, freut ihn: «Ich finde es schön – sollte es so sein –, dass ich die damalige Jugend motivieren konnte und daraus so gute Nationalmannschaftsspieler wurden.» Nowitzki, der 2011 NBA-Meister wurde und insgesamt 21 Spielzeiten für die Dallas Mavericks spielte, trat im April 2019 als aktiver Basketballer ab.