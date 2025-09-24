Fiebich und Sabally bekommen neuen Coach in WNBA

Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally bekommen in der nordamerikanischen Profiliga WNBA einen neuen Coach. Der auslaufende Vertrag von Trainerin Sandy Brondello werde nicht verlängert, teilte der Meister der vergangenen Saison am Dienstag (Ortszeit) mit. Drei Tage zuvor war New York als Titelverteidiger in der ersten Runde der Playoffs gegen die Phoenix Mercury ausgeschieden.

Die unter Brondellos Ägide errungene Meisterschaft im vergangenen Jahr war die erste in der Geschichte der New York Liberty. In dieser Saison startete das Team zwar gut in die Hauptrunde, hatte dann aber - auch bedingt durch Verletzungen zentraler Spielerinnen - eine schwierige Phase und ging von Platz fünf aus in die Playoffs. Dort unterlag die Mannschaft in der «Best of Three»-Serie den Phoenix Mercury um Satou Sabally.