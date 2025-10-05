Sabally und Phoenix verlieren auch zweites WNBA-Finalspiel

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally steht in der Finalserie in der WNBA mit den Phoenix Mercury bereits enorm unter Zugzwang. Das Team der deutschen Starspielerin verlor auch das zweite von sieben möglichen Partien gegen die Las Vegas Aces durch ein 78:91 in der Glücksspielmetropole.

Zum Titel braucht es in dieser Saison vier Siege in der Best-of-Seven-Serie. Den Auftakt in die Finals hatten die Mercury 86:89 verloren. Die Final-Serie wechselt nun für zwei Spiele nach Phoenix. Spiel Nummer drei ist am Donnerstag (Ortszeit) angesetzt.

Sabally hatte eine schwache erste Halbzeit, in der sie nur einen von acht Würfen aus dem Spiel traf und auf lediglich vier Zähler kam. Danach steigerte sie sich, am Ende standen bei Deutschlands wohl bester Basketball-Spielerin 22 Punkte zu Buche.