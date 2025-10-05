Para-WM: WM-Titel für Felix Streng und Johannes Floors

Prothesen-Sprinter Felix Streng hat sich bei der Para-Leichtathletik-WM zum Doppel-Weltmeister gekürt. Am letzten Wettkampftag in Neu-Delhi lief der 30-Jährige über 200 Meter zum Sieg und holte wie schon über 100 Meter Gold.

In einem packenden Zweikampf in der Klasse T64 setzte sich Streng gegen Paralympicssieger Sherman Isidro Guity Guity aus Costa Rica in 21,60 Sekunden um eine Zehntelsekunde durch.

Zuvor hatte Johannes Floors seinen Titel über 400 Meter verteidigt. Der WM-Zweite über 100 Meter ließ der Konkurrenz keine Chance und verfehlte in 45,39 Sekunden seinen eigenen Weltrekord nur um 13 Hundertstelsekunden. Es war die zweitschnellste jemals gelaufene Zeit in seiner Startklasse (T62) und der fünfte WM-Titel in Serie über 400 Meter für Floors (30).

Elf Medaillen für deutsches Team

Zudem erkämpfte sich Lindy Ave (T38) über die 400 Meter in der Saisonbestzeit von 1:00,20 Minuten die Bronzemedaille. Zu Silber fehlten der 27-Jährigen nur sechs Hundertstel.

Die Mannschaft des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) beendet das Großereignis damit mit elf Medaillen - sechsmal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze.

Nach dem Tiefpunkt bei den Paralympics in Paris mit nur einer Gold-, drei Silber- und vier Bronzemedaillen und Platz 30 im Medaillenspiegel konnte das deutsche Team den Abwärtstrend stoppen, wie Bundestrainerin Marion Peters resümierte: «Das Fazit fällt mehr als positiv aus. Alle, mit denen wir auch langfristig für Los Angeles 2028 planen, konnten Bestleistungen erzielen oder haben sich gut verkauft.»

Lindy Ave holt WM-Bronze über 400 Meter. (Archivbild) Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Johannes Floors (M) ist über die 400 Meter nicht zu schlagen. (Archivbild). Foto: Marcus Brandt/dpa