Preuß und Strelow holen WM-Bronze in Single-Mixed

Franziska Preuß und Justus Strelow haben bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide die erste deutsche Medaille im Single-Mixed seit fünf Jahren gewonnen. Die beiden holten Bronze und mussten sich in der Schweiz nach vier Nachladern nur Weltmeister Frankreich mit Julia Simon und Quentin Fillon Maillet sowie den Norwegern Ranghild Femsteinevik und Johannes Thingnes Bö geschlagen geben.

Insgesamt war es bereits die vierte deutsche Medaille beim Saisonhöhepunkt im Kanton Graubünden. Die 30-Jährige aus Bayern und der 28-jährige Sachse waren schon Teil der Mixedstaffel, die zum Auftakt Bronze geholt hatte. Die Gesamtweltcup-Führende Preuß erkämpfte sich in der Vorwoche zudem Gold in der Verfolgung und Silber im Sprint. Mit nun vier Medaillen ist sie aktuell die erfolgreichste Athletin der WM.

Das Single-Mixed, das nicht zum olympischen Programm gehört, wird seit 2019 bei Weltmeisterschaften ausgetragen. Zuvor gewannen Preuß und Erik Lesser bei der WM in Antholz 2020 mit Silber die einzige Medaille für den Deutschen Skiverband.

Hart umkämpfte Medaille - Bö diesmal zu stark

Preuß, die im Einzel nach zwei Fehlern im letzten Schießen eine Medaille aus der Hand gegeben hatte und nur Siebte geworden war, zeigte auch bei ihrem ersten Stehendanschlag leichte Schwäche. Sie musste zweimal nachladen, so ging Strelow nur als Zehnter 22,1 Sekunden hinter Frankreich ins Rennen.

Er brauchte in seinem ersten Umlauf liegend einen Nachlader, stehend räumte er dann alle fünf Scheiben in 18,7 Sekunden ab. So wechselte er als Zweiter auf Preuß, 4,4 Sekunden hinter der Schweiz. Und die Bayerin zeigte ihr ganzes Können, sodass Strelow 5,9 Sekunden vor dem Franzosen Fillon Maillet in die Loipe ging. Liegend lieferte Strelow sensationell ab, sodass es zwischen ihm und dem Franzosen zum Showdown kam.

Beide leisteten sich beim letzten Schießen einen Nachlader, doch Fillon Maillet war auf der Strecke zu stark. Und anders als in der Mixed-Staffel, als Bö Strelow auf der Zielgeraden nur knapp verpasste, holte der Rekordweltmeister den Sachsen dieses Mal noch ein.

Zweite WM-Medaille für Justus Strelow. Foto: Martin Schutt/dpa

Franziska Preuß freut sich über ihre vierte WM-Medaille. Foto: Martin Schutt/dpa

Die Medaillen im Single-Mixed waren hart umkämpft. Foto: Martin Schutt/dpa