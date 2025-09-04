Wieder nur Remis: Flensburg legt Bundesliga-Fehlstart hin

Titelanwärter SG Flensburg-Handewitt hat einen Saison-Fehlstart in der Handball-Bundesliga hingelegt. Die Norddeutschen kamen vor heimischer Kulisse gegen den TBV Stuttgart nur zu einem 29:29 (13:15) und warten nach dem Auftakt-Remis in Wetzlar weiter auf den ersten Sieg in dieser Spielzeit.

Auch elf Tore von Nationalspieler Marko Grgic, der im Sommer vom ThSV Eisenach gekommen war, bewahrten die SG nicht vor der nächsten Enttäuschung. Bester Werfer für die Schwaben, die in der zweiten Halbzeit phasenweise mit drei Toren führten, war Ex-Nationalspieler Kai Häfner mit acht Treffern.

Einen gelungenen Saison-Auftakt legte dagegen Altmeister VfL Gummersbach hin. Das knappe 29:28 (12:10) gegen den arg ersatzgeschwächten Vorjahresdritten MT Melsungen war der zweite Sieg im zweiten Spiel. Die Oberbergischen verfügen damit wie Meister Füchse Berlin und Vizemeister SC Magdeburg, die am Samstag im Topspiel aufeinandertreffen, über 4:0 Punkte. Melsungen dagegen ist ebenso noch ohne Punkt wie der SC DHfK Leipzig nach dem 29:34 (15:15) gegen den TBV Lemgo Lippe.