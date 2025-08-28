Heftiges Los: FC Bayern trifft in Ligaphase auf PSG, Chelsea und Arsenal

Der FC Bayern München trifft in der Ligaphase der Champions League auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain, Club-Weltmeister FC Chelsea und als dritten Topverein auf den FC Arsenal. Außerdem spielt der deutsche Fußball-Meister gegen Club Brügge, Sporting Lissabon, PSV Eindhoven, Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien und Zyperns Meister Pafos FC. Das ergab die Auslosung in Monaco. Die Bayern waren dabei in Topf eins gesetzt.

Wie bei der Premiere des neuen Königsklassen-Formats in der vergangenen Saison bestreitet jeder der 36 Teilnehmer wieder jeweils vier Partien daheim und auswärts. Der Spielplan muss noch erstellt werden. Los geht es vom 16. bis 18. September mit dem ersten Spieltag. Abgeschlossen wird die Vorrunde mit dem 8. Spieltag am 28. Januar 2026.

Die ersten acht Mannschaften der Abschlusstabelle qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Vereine auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in einer Zwischenrunde mit Hin- und Rückspiel um das Weiterkommen. Für die Teams auf den Plätzen 25 bis 36 ist die internationale Saison beendet. Das Finale findet am 30. Mai 2026 in Budapest statt. Es geht auch wieder um viel Geld, alleine das Startgeld beträgt 18,62 Millionen Euro pro Club.