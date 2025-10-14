Littler nach frauenfeindlichem Kommentar: «Bist du high?»

Darts-Weltmeister Luke Littler hat nach seiner Niederlage gegen Top-Spielerin Beau Greaves öffentlich auf einen frauenfeindlichen Kommentar in den sozialen Netzwerken reagiert. Auf dem Instagram-Kanal des Weltverbandes PDC kommentierte ein User das Foto nach Greaves' Erfolg mit den Worten: «Wir brauchen das nicht. Frauen sollten sich nicht mit Männern messen - egal, wie gut sie sind.»

Littler markierte den User daraufhin und schrieb schlicht: «Bist du high?» Der Kommentar des 18-jährigen Engländers gefiel in kürzester Zeit über 10.000 Usern. Zuvor hatte Littler das Halbfinale der Junioren-WM in Wigan knapp mit 5:6 gegen die 21 Jahre alte Greaves verloren.

Damit gelang Greaves eine historische Leistung, denn sie steht als erste Frau im Finale einer Jugend-Weltmeisterschaft und trifft am 23. November in Minehead auf den niederländischen Titelverteidiger Gian van Veen. Vor dem Erfolg über Littler hatte Greaves den Deutschen Liam Maendl-Lawrance besiegt.

Sherrock schrieb Geschichte

Bei der Haupt-WM in London sind Frauen schon seit Jahren Teil des Teilnehmerfeldes. Im Dezember 2019 feierte Fallon Sherrock die ersten beiden WM-Erfolge einer Frau über einen Mann. Die Engländerin besiegte zunächst ihren Landsmann Ted Evetts (3:2) und dann den Österreicher Mensur Suljovic (3:1).

Greaves spielt ein deutlich höheres Level als Sherrock und könnte im Alexandra Palace in den kommenden Jahren für Furore sorgen. Die auf 128 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erweiterte WM beginnt am 11. Dezember und endet mit dem Finale am 3. Januar.

Weltmeister-Besiegerin: Beau Greaves. (Archivbild) Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa