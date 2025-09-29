Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten

ECDC-Frauen bei den Eisbären Berlin zum Auftakt der deutschen Frauen-Eishockeyliga zu Gast

Perfekter Auftakt

Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen erwischen einen perfekten Saisonauftakt

Die Indians Frauen waren am Wochenende zweifach zu Gast in Berlin. Die Maustädterinnen überzeugten in der Hauptstadt und rechtfertigen ihre großen Ziele.
Von Dominik Erhard
    • |
    • |
    • |
    Die Frauen des ECDC Memmingen richten ihren Fokus auf die neue Bundesligasaison. Zunächst stehen zwei Testspiele auf dem Programm.
    Die Frauen des ECDC Memmingen richten ihren Fokus auf die neue Bundesligasaison. Zunächst stehen zwei Testspiele auf dem Programm. Foto: Alwin Zwibel (Archiv)

    Nach einer erfolgreichen letzten Spielzeit angelten sich die Frauen des ECDC Memmingen die sechste Meisterschaft in der deutschen Frauen-Eishockeyliga (DFEL). Dieses Jahr möchte das Team um den neuen Headcoach Kai Erlenhardt den Titel erneut holen.

    Diese Jagd hat nun begonnen. Mit zwei Auswärtssiegen zum Auftakt gegen die Eisbären Berlin setzen die Indians ein Ausrufezeichen in der neuen DFEL-Saison.

    ECDC-Frauen starten mit zwei Siegen in die DFEL

    In der ersten Partie gegen die Kontrahenten aus der Hauptstadt am Samstag siegte der ECDC mit 2:1. In der letzten Spielminute erzielte Carina Strobel den erlösenden Siegtreffer für Memmingen. Tags darauf ließen die Maustädterinnen im Berliner Wellblechpalast keine Spannung aufkommen und triumphierten mit 6:0.

    Am 11. und 12. Oktober geht die Jagd nach der Meisterschaft weiter, wenn die Indians Frauen den HK Budapest zu den ersten Heimspielen der DFEL-Saison empfangen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden