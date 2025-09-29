Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen erwischen einen perfekten Saisonauftakt

Nach einer erfolgreichen letzten Spielzeit angelten sich die Frauen des ECDC Memmingen die sechste Meisterschaft in der deutschen Frauen-Eishockeyliga (DFEL). Dieses Jahr möchte das Team um den neuen Headcoach Kai Erlenhardt den Titel erneut holen.

Diese Jagd hat nun begonnen. Mit zwei Auswärtssiegen zum Auftakt gegen die Eisbären Berlin setzen die Indians ein Ausrufezeichen in der neuen DFEL-Saison.

ECDC-Frauen starten mit zwei Siegen in die DFEL

In der ersten Partie gegen die Kontrahenten aus der Hauptstadt am Samstag siegte der ECDC mit 2:1. In der letzten Spielminute erzielte Carina Strobel den erlösenden Siegtreffer für Memmingen. Tags darauf ließen die Maustädterinnen im Berliner Wellblechpalast keine Spannung aufkommen und triumphierten mit 6:0.

Am 11. und 12. Oktober geht die Jagd nach der Meisterschaft weiter, wenn die Indians Frauen den HK Budapest zu den ersten Heimspielen der DFEL-Saison empfangen.