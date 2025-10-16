Lukas Reichel erzielt ersten Doppelpack seiner NHL-Karriere

Lukas Reichel hat bei einer Torgala seiner Chicago Blackhawks in der NHL gleich zweimal getroffen. Dem 23-jährigen Angreifer gelang beim 8:3 (2:2, 3:0, 3:1)-Auswärtserfolg gegen die St. Louis Blues damit der erste Doppelpack seiner Karriere in der nordamerikanischen Eishockey-Liga.

Reichel erzielte nach fünfeinhalb Minuten die 2:1-Führung und legte zu Beginn des zweiten Durchgangs zum 3:2 nach. Durch drei Tore im Mittelabschnitt zogen die Gäste davon, das 8:2 von Ryan Greene legte Reichel auf. Damit hat Reichel zum ersten Mal in seiner NHL-Karriere drei Scorer-Punkte in einer Partie markiert.

Der Nationalspieler gab in der Saison 2021/22 sein NHL-Debüt für Chicago, hatte in seinen ersten beiden Jahren aber hauptsächlich für das Farmteam der Blackhawks gespielt.

Peterka mit erstem Saisontreffer für seinen neuen Club

JJ Peterka traf für sein neues Team Utah Mammoth zum ersten Mal in dieser Saison. Beim 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)-Heimerfolg über die Calgary Flames war Peterka Anfang des zweiten Drittels nach einem Konter erfolgreich, 23 Sekunden vor Spielende besorgte Utah mit einem Treffer ins leere Tor die Entscheidung. Peterka war in diesem Sommer von den Buffalo Sabres zum 2024 gegründeten NHL-Club aus Salt Lake City gewechselt.

Moritz Seider fuhr mit seinen Detroit Red Wings einen 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)-Heimsieg über den Titelverteidiger Florida Panthers ein. Beim dritten Erfolg der Red Wings in Serie bereitete Seider das 2:0 von Patrick Kane vor.

Tor, aber Pleite für Stützle

Tim Stützle erzielte beim Auswärtsspiel seiner Ottawa Senators gegen die Buffalo Sabres zwar sein erstes Saisontor, die Senators kassierten aber eine 4:8 (1:1, 1:4, 2:3)-Niederlage und haben damit drei Partien nacheinander verloren. Durch vier Gegentreffer innerhalb von sieben Minuten gerieten die Gäste im zweiten Drittel mit 2:5 in Rückstand.